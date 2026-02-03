不只有運動幣＋文化幣 卓揆宣示：將推動「健康幣」鼓勵打疫苗、做健檢

行政院長卓榮泰出席「2026 健康台灣樂齡論壇：迎向超高齡社會的挑戰與契機」開幕典禮。行政院提供



行政院長卓榮泰今（2/3）日出席美國商會「2026健康台灣樂齡論壇：迎向超高齡社會的挑戰與契機」開幕典禮，他宣示衛福部預計推出「健康幣」，再加上運動部「運動幣」，希望鼓勵國人透過健康促進與運動參與，降低未來醫療支出。

卓榮泰表示，短短一週內他已兩度與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）會面，顯示台美雙方共同致力於維護人類生命安全與健康的核心價值，在追求健康與人權上，台美立基於相同價值理念基礎，未來在治安、經濟、科技、健康與教育等領域，所有民主理念相近國家勢必會持續深化合作，共謀人類福祉。

廣告 廣告

台灣美國商會自2019年起，持續透過舉辦健康論壇方式，推動台美在健康議題上的交流，同時論壇討論議題也涵蓋農業、經濟及數位發展等多元領域，並在醫療轉型議題上，與我國醫界先進進行深入且關鍵的研討，累積相當豐碩的成果。本次論壇主題聚焦於維護心肝健康、重症照護，以及提升健康餘命的策略與行動。

卓榮泰說，為滿足高齡長者需要，政府推動「三高防治888計畫」，目標是讓8成高風險族群納入醫療照護體系照顧、8成參與者透過健康促進理念，改善生活習慣、提升自身健康，並讓8成的三高患者，透過完整醫療支持獲得更多健康照護；此外，政府也推動「癌症治療三箭」，強化公務預算給付加速引進新藥，為邁向超高齡社會提前做好準備。

在長期照顧政策方面，卓榮泰表示，政府在長照2.0基礎上，於今（2026）年正式啟動長照3.0，整體預算規模達1153億元，目前已布建1萬5千多個長照服務據點，培育10萬多名長照照服員，長照3.0將持續擴大服務對象、提升長照服務涵蓋率，串聯居家、社區、機構及醫療體系，讓所有需要照顧的民眾，都能在適當的場域獲得國家基本照護。

卓榮泰進一步說，衛福部預計推出「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢；同時，運動部也推出「運動幣」，鼓勵國人透過健康促進與運動參與，降低未來醫療支出；政府除持續「扶老」，也同步「攜幼」，衛福部將新設立「兒少及家庭支持署」，期盼在兒童進入學校教育前，強化家庭責任，做好兒童健康、人格及教育養成，同時結合醫療精神，讓下一代在更完善的照顧體系中成長。

更多太報報導

美參議員批藍白擋國防預算 林佳龍：國際擔心台灣是否有防衛決心

中配立委李貞秀今就任 邱垂正：無法放棄是受中共阻撓

蕭旭岑率團抵北京交流 邱垂正：宋濤聽起來像訓話