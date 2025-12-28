民視新聞／綜合報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪淤泥，經檢測確認不含有毒重金屬，更重大的突破是，陶藝家陳金旺發現，這些黑色細砂，竟能被磁鐵吸起。國立臺灣工藝研究發展中心也證實，淤泥中含有，可被磁鐵吸附的順磁性含鐵礦物，未來可望發展成，具有台灣原創特色的陶藝產品。

拿起磁鐵吸附花蓮光復鄉出產的光復砂，可以看到這些砂牢牢的吸附在上面，光復砂不但沒有有毒的重金屬汙染，現在更被證實，含有可被磁鐵吸附的順磁性含鐵礦物，瞬間從垃圾污泥，搖身成具有價值的黑金！

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流，累積超過600萬噸黑色淤泥，多虧了鏟子超人幫忙剷除，如今更有工藝超人，發現它的獨特價值，除了驗證出磁性，陶藝師也發現，用光復砂燒製的作品，釉色穩定，不會變來變去。

臺灣工藝研究發展中心證實，使用儀器，進一步分析光復砂，檢測出的成分，雖然不屬於磁鐵礦，但因為含有鐵元素，因此能表現出微弱的順磁性，可以被磁鐵吸附，除了可以開發成具有台灣原創性的陶藝品，也有機會應用在建材！

原文出處：不只有鏟子超人還有工藝超人 光復砂具有「順磁性」含鐵礦物

