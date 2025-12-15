不只有鏟子超人還有工藝超人 光復砂具有"順磁性"含鐵礦物

中部中心／黃毓倫、羅宇翔、張家維 南投報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪淤泥，經檢測確認不含有毒重金屬，更重大的突破是，陶藝家陳金旺發現，這些黑色細砂，竟能被磁鐵吸起。國立臺灣工藝研究發展中心，進行礦物與元素分析證實，淤泥中含有，可被磁鐵吸附的順磁性含鐵礦物，未來可望發展成，具有台灣原創特色的陶藝產品。

拿起磁鐵吸附花蓮光復鄉出產的光復砂，可以看到這些砂牢牢的吸附在上面，光復砂不但沒有有毒的重金屬汙染，現在更被證實，含有可被磁鐵吸附的順磁性含鐵礦物，瞬間從垃圾污泥，搖身成具有價值的黑金！

陶藝師陳金旺：「這個光復區的鏟子超人，他們挖出來的土，為什麼就像我們這個仙草一樣，整片的軟綿綿的，那這個讓我開始想起說，為什麼是黑色的，那後來我要去怎麼證明，它可能是我們的磁鐵礦有關，我就開始用我的磁鐵，去吸附看看，結果讓我非常的驚訝，是吸得起來的。」





不只有鏟子超人幫忙光復鄉重建，更有工藝超人發現，光復砂具有磁性物質。（圖／民視新聞）









花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流，累積超過600萬噸黑色淤泥，多虧了鏟子超人幫忙剷除，如今更有工藝超人，發現它的獨特價值，除了驗證出磁性，陶藝師也發現，用光復砂燒製的作品，釉色穩定，不會變來變去。

陶藝師陳金旺：「光復砂它燒出來的釉色非常穩定，不然一般我們，從事陶藝工作的這些釉藥者，經常今天燒到這個顏色，明天可能燒不出來。」

國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮：「未來在光復鄉所出產的，我們就先講陶藝好了，陶藝的部分就會有，非常鮮明的色彩，我想這個都在做建立一個，地方品牌非常重要的點，就是我們要找出它的原創。」





陶藝家用光復砂製作容器，發現釉色相當穩定。（圖／民視新聞）









臺灣工藝研究發展中心證實，使用儀器，進一步分析光復砂，檢測出的成分，雖然不屬於磁鐵礦，但因為含有鐵元素，因此能表現出微弱的順磁性，可以被磁鐵吸附，除了可以開發成具有台灣原創性的陶藝品，也有機會應用在建材！





