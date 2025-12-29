不只有KARA！周湯豪「演唱會規格」炸翻臺北跨年 與玖壹壹神祕合作曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕週三「臺北最High新年城-2026跨年晚會」即將登場，全卡司正式曝光，包括韓團KARA、安心亞、周湯豪、玖壹壹、蔡健雅、韋禮安、GENBLUE幻藍小熊、李千娜、美秀集團、高爾宣OSN、Bii畢書盡，以及全創作男團 U:NUS 等，眾星輪番開唱，陪伴觀眾迎接嶄新一年。

其中，周湯豪受邀重返臺北跨年舞台，消息一出立刻成為話題焦點。正忙於巡演的他坦言心情格外興奮，直言去年算是「休息年」，今年一定全力以赴，「隔了幾年再站上臺北跨年舞台，真的很期待，希望大家好好享受。」他也預告，除了經典金曲，還將帶來新專輯作品，搭配全新舞台編排、演唱會規格舞群與高能量呈現，誠意十足。回顧 2025 年，周湯豪形容新專輯是自己的「圓夢之作」，希望讓歌迷看到更多元的音樂面貌。

廣告 廣告

周湯豪對於本次北跨舞台演出相當重視，安排了非常大的陣仗，重新編舞、重新編排音樂，也會演唱新專輯的作品，將準備長達30分鐘的演出，堪稱演唱會精華版等級，工作人員透露要求完美的Nick，這幾日不僅同時練團，也練舞到凌晨三四點，不斷在調整舞者跟自己的服裝，還特地租一個大空間模擬舞台練習走位與舞蹈呈現，請歌迷敬請期待。

同樣被安排在倒數後壓軸登場的玖壹壹，首度擔綱北跨壓軸直呼期待，笑說這將是「2026 年的第一場演出」。外界關心是否與周湯豪有跨界合作，玖壹壹賣關子表示，光聽到歌曲完整版本就覺得新奇，歌名則要等當天揭曉。談及新年願望，他們期許 2026 年持續忙碌創作，並預告將回歸新專輯，帶來更多好歌。

連續多年在跨年夜留下亮眼舞台的安心亞，今年獨家登上臺北跨年更是興奮不已。她表示，每年能在跨年舞台與大家一起倒數迎新都充滿幸福感，這次也準備了新的音樂想法與舞蹈驚喜，希望與全場一起嗨到最後。她回顧 2025 年坦言挑戰與收穫並存，期待把成長的能量延續到 2026 年，帶來更多精彩作品。

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」將於 12 月 31 日晚間 7 點起，在中視與中天綜合台同步 Live 轉播，陪伴全台觀眾熱鬧倒數迎新年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

農曆11月「生肖運勢」總整理…布局2026「關鍵第一步」要踩對！

全球百大美女出爐 周子瑜台灣第一美李珠珢首入圍

（懶人包）張惠妹隔5年在家鄉跨年！全台跨年晚會「卡司、收看平台」一次看

碩士畢雅思8.0不願低就 他失業4年懷疑人生淚訴慘況

