不只服務周到！鼎泰豐店員會3國語言 網友一問嚇到：太佩服了

近年來台灣的外國遊客逐漸增加，餐飲名店服務能力要求隨之提高，其中鼎泰豐不僅以招牌小籠包聞名，其一線員工的專業表現，也引起網友熱議。有網友發現，鼎泰豐的員工除了一般接待、點餐、送餐外，還具備多國語言能力，讓他驚嘆「太佩服了！」稱自己連到鼎泰豐打工的資格都沒有。

網友發現，鼎泰豐的員工除了一般接待、點餐、送餐外，還具備多國語言能力。（圖／翻攝鼎泰豐官網）

一名網友在Threads發文分享，自己用餐時注意到鼎泰豐店員胸前別著三個不同國家的國旗胸針，出於好奇詢問後，才得知那代表店員能夠使用的語言。原PO表示，該名店員一個人就會三國語言，直呼「太佩服了」，並自嘲自己只會國語、台語、台灣國語，「連到鼎泰豐打工的資格都沒有」。

貼文曝光後，有網友表示「這種應該都有語言加薪」、「真的覺得台灣便利商店+鼎泰豐+早餐店員們，個個都是在地服務行銷商業超人」，也有曾在鼎泰豐任職的員工指出，「前小鼎員工路過，其實很多沒有別胸針的，也是可能會那些語言喔，只是沒有考試的語言證書」。另有網友補充，鼎泰豐的入職門檻本就不低，「不要小看他們的員工...薪水很高～而且不是隨便就能進」。

