不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
娛樂中心／綜合報導
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。
網友指出對比朱孝天在得知被排除在外後，頻頻發表爭議言論，指控公司單方面切斷跟他的連繫，反而王少偉行事較為低調，而且私下跟團員也保持融洽關係，一番話語讓引來其他網友贊同，也有網友認為5566彼此團魂還在，「至少他們都給彼此情分跟尊重」。
天團「5566」是由孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉、彭康育（小刀）組成，在合約到期後也各自發展事業，本在2015年要籌備一場復出演唱會，可是卻因為王少偉檔期喬不攏，導致合體破局，讓籌備的小刀慘賠百萬場地費，如今也因為朱孝天跟F4團員鬧翻事件，讓這件事再度拿出來被討論。
