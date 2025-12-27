不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同

娛樂中心／綜合報導

朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。

網友指出對比朱孝天在得知被排除在外後，頻頻發表爭議言論，指控公司單方面切斷跟他的連繫，反而王少偉行事較為低調，而且私下跟團員也保持融洽關係，一番話語讓引來其他網友贊同，也有網友認為5566彼此團魂還在，「至少他們都給彼此情分跟尊重」。

廣告 廣告

天團「5566」是由孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉、彭康育（小刀）組成，在合約到期後也各自發展事業，本在2015年要籌備一場復出演唱會，可是卻因為王少偉檔期喬不攏，導致合體破局，讓籌備的小刀慘賠百萬場地費，如今也因為朱孝天跟F4團員鬧翻事件，讓這件事再度拿出來被討論。

朱孝天眼看事情無法收拾急忙發聲明道歉（圖／翻攝自朱孝天微博）

更多三立新聞網報導

霍建華46歲了！愛妻林心如親下廚「端1料理」祝福 慶生偷藏閃光彈

朱孝天宣傳片「驚人報價」被挖！為失言道歉 陶晶瑩給忠告：冷靜一下

王宇婕「1器官破裂」膿流子宮...急動刀續命 友人驚恐：差點失去她

男演員下戲後突朝短劇女星甩巴掌 遭質問竟笑稱：想練手勁

