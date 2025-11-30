不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉跟進宣布退黨 開轟民眾黨雙標

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的發言人李有宜，今天（30日）上午宣布退出民眾黨，並稱「全力專注博士班學業」，引發支持者質疑與內鬥有關。就在此時，民眾黨創黨元老網紅「大媽老司機」朱蕙蓉也宣布退黨，引發外界關注是否與內鬥有關。

就在李有宜今日宣布退出民眾黨不久後，朱蕙蓉（左）也隨即於臉書發文表態退黨。（圖取自李有宜臉書）

就在李有宜今日宣布退出民眾黨不久後，朱蕙蓉也隨即於臉書發文表示，「親愛的支持網友們與台灣民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的」。

李有宜今宣布退黨。（圖取自李有宜臉書）

而朱蕙蓉也在29日的臉書發文中，批評黨內對於不同事件的處理不公，特別提到自己因參加政論節目而遭到中評會約談，並被處以停權半年，但另一位黨員徐春鶯卻因被羈押而未受同樣處置。她質疑這樣的審查標準是否合理，並強調「難道被羈押禁見就不算毀壞黨譽」。

朱蕙蓉為民眾黨創黨黨員之一，黨員編號列為004，在民眾黨前黨主席柯文哲2024年發生京華城、政治獻金案時，因被捲入柯2020年為「屯田計畫」設立「眾城公司」涉當人頭等爭議，所以於政論節目談及檢方問話內容，結果遭檢舉傷害民眾黨，而朱蕙蓉當時被要求到中評會說明時，就曾喊出擬自行退黨。

