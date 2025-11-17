不只李連杰回春！73歲洪金寶「坐輪椅奇蹟復原」對比震撼網

娛樂中心／周希雯報導

62歲「功夫皇帝」李連杰陷入回春爭議，被爆接受已逝少林武僧「秋風」心臟移植、甚至在體內注射「少年血液」等黑科技，才令身體重回年輕人狀態；雖然他立即裸上身拍片澄清，卻反被揪出疑似貼人工皮遮擋，令傳聞愈演愈烈。不過除了李連杰外，近日另一位香港巨星、73歲洪金寶也被發現大幅回春，先前多次被目擊坐輪椅出入的他，近期現身卻生龍活虎，連皮膚也變得緊緻許多，意外陷入同樣質疑。

同樣以武打演員出身的洪金寶，從出道到中老年都以圓潤身形示人，不過前幾年被發現暴瘦一大圈。綜合港媒報導，由於他年輕時拍攝太多武打片、而且幾乎是拳拳到肉沒有假動作，導致膝蓋磨損過度、受傷開刀，後來不僅罹患糖尿病，還做過俗稱「通波仔」的「冠狀動脈球囊成形術」，健康狀況一度每況愈下。近年民眾不時在街頭洪金寶身影，發現他幾乎是坐輪椅出入、腳步蹣跚，老態龍鐘的模樣一度引發粉絲擔憂。

不過，洪金寶從今年開始突然大幅回春，6月他宣布開通抖音帳號，此後不時分享影片與網友互動，除了神態比過往精神許多，身形恢復圓潤、皮膚變得緊緻，在影片中更是行動自如，揮起拳腳頗有年輕時的架勢。對此，隨著李連杰陷入「注射少年血」爭議，這把火也燒到洪金寶頭上，各種陰謀論也隨之而生；但也有網友質疑，這些揣測只是博取流量的手法，因此呼籲洪金寶應效法李連杰、出面澄清以正視聽。

洪金寶今年開通抖音並陸續發出影片，明顯看出精神變好。（圖／翻攝「洪金寶」抖音）

至於網傳「少年血」為何物？中國時事網紅「大宇拍案驚奇」曾分享流傳的說法，若把多位17到21歲男性的血液提煉出高濃度微囊泡，再配合功能蛋白輸入某人的血液裡，就能「容光煥發，甚至身體整個機能，包括這個男女之間的那種，都會變得年輕化」。傳言還稱，這種血液被許多富豪與權貴使用，甚至「在上海就有一個專門的血液製品廠，裡邊專門搞這個微囊泡」。大宇強調，目前還無法證實是否「一輸血就逆齡」，不過「富豪掌握的科技，和我們普遍看到的科普是不一樣的，所以有些傳言，我們真的沒辦法驗證的真偽」。

