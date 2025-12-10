不只李連杰！洪金寶疑打「神秘液體」回春 兒子首揭內幕

洪金寶遭疑打「神秘液體」回春，兒子首揭真相。（資料圖／粘耿豪攝）

73歲香港武打巨星洪金寶縱橫影視圈60多年，但近年身體出狀況，演出作品大幅減少，也不時被民眾目擊坐輪椅代步。不過，洪金寶近期與兒子拍攝短影音時，卻常以行動正常的狀態出鏡，引人懷疑是否有回春的秘訣，對此，大兒子洪天明首度出面揭開真相。

洪天明8日參加好友吳家樂、鄧兆尊主持的網路節目《娛樂好好玩》，提到爸爸近來在短影音中精神愈來愈好，行動也變得敏捷，因此外界出現注射「神秘液體」回春的傳聞，「有些人不光說我爸爸洪金寶，還說李連杰也……不一樣了！其實網上有很多猜測，說什麼有啥治療，其實根本沒這回事」。

關於爸爸坐輪椅，洪天明解釋爸爸過去因拍戲累積不少舊傷，確實導致現在行動不便，但在螢幕前比較少坐輪椅，是因為「拍戲總不會坐著輪椅出場吧」，並無奈表示，「大家得理解，他這麼多年來的工作，這麼多年的動作（表演），又胖了，所有壓力都集中在膝蓋上，膝蓋疼啊，骨頭磨骨頭，腳也會特別痛，所以他才選擇坐著呢！」

其實洪金寶近年對健康相當注重，罹患糖尿病需要嚴格飲食控管，2017年接受膝蓋手術，偶爾需要倚靠輪椅移動，但他2024年出席香港電影金像獎時，完全沒有用拐杖、輪椅輔助，直接以雙腳行走登上舞台，還站直身軀發表2分鐘多的得獎感言，且面容紅潤，健康狀況看起來維持得不錯，於是洪天明也強調，希望大家不用過度擔心。

