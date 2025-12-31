不只李鍾碩行善！IU年末再捐2億韓元 累積善款破60億「人間天使」再認證

韓國明星情侶檔IU（右圖）及李鍾碩都十分樂善好施。翻攝IG@dlwlrma、jongsuk0206

2025年最後一天，人氣女神IU趁著年末行善，今（31日）透過所屬的EDAM娛樂宣布，再度以自己與Uaena（粉絲名）聯合名義「IUAENA」，向4大機構豪捐2億韓元（約新台幣433萬元）。引人注目的是，截至去年為止，IU的累積捐款金額已達60億韓元（約新台幣1.3億元），讓粉絲狂讚「人間天使IU無誤！」

IU年末送暖！未婚媽媽、孩童、長者、聽障者都獲援助

人美心善的IU，每年都會趁著出道紀念日、歲末年終等特定日子定期捐款，遇到天災人禍時更是慷慨解囊。這次也趁著年末向「韓國未婚媽媽家庭協會」、「兒童權利保障院」、「愛的蝸牛」、「佑養基金會」等單位，各捐了5000萬韓元（約新台幣108萬元）。

這些愛心善款預計用來幫助未婚媽媽、無家可歸的孩童、提供聽障者人工耳蝸手術與助聽器補助，以及支援冬季長者餐食等。

IU這次向四個機構捐款，趁著年末送暖。翻攝EDAM娛樂

IU（右）昨與《21世紀大君夫人》搭檔邊佑錫，驚喜現身《2025 MBC演技大賞》擔綱頒獎嘉賓。翻攝IG@dlwlrma

而IU光是今年就捐了9.5億韓元（約新台幣2059萬元），包括3月樂捐2億韓元（約新台幣433萬元）協助森林大火重建，兒童節時則捐助1.5億韓元（約新台幣325萬元），更在她的生日及出道紀念日持續送暖。

李鍾碩也捐錢！連3年做公益

而與IU公開交往滿3年的演員男友李鍾碩，做公益也不落人後，昨同樣也宣布趁著歲末年終向首爾峨山醫院捐款1億韓元（約新台幣216萬元），連續3年持續行善。



