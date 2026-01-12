不只東京新景點精彩！駒岳懶車賞富士山、大阪全新設施、九州 Miffy 主題園區 2026 必踩新點

文／景點+ 張盈盈整理

2026 的日本旅遊又迎來全新升級！不只是東京有新地標，從能一次把富士山框進照片裡的箱根駒岳纜車，到大阪最新的都會綜合設施 GRAND GREEN OSAKA 南館，再到九州長崎豪斯登堡以 Miffy 為主題打造的夢幻園區，各地都推出讓旅客「一定要再去一次」的新景點。這一篇就讓「MOOK玩什麼」帶你從關東玩到九州，掌握 2026 最不容錯過的必玩亮點！

一、同框富士山！箱根駒岳空中纜車全新升級 富士山不只遠觀！你可以「跟它合照」





第一次到日本的旅人，或是富士山控，一定看過河口湖、忍野八海、山中湖的經典風景。但你知道嗎？箱根近期推出了一種「更好玩」的賞富士山方式——搭乘 全新升級的箱根駒岳空中纜車（箱根駒ヶ岳ロープウェー）！

（圖／箱根 駒ヶ岳ロープウェイ，以下同）

纜車在 2025 年 4 月全面翻新，車廂視野變得更寬廣，運行更平穩，讓你上山的過程就像直接被送進富士山的懷抱。

抵達山頂後，最吸睛的亮點就是那座 巨大木框「富士山拍照相框」，你只要站在框前，就能拍出與富士山完美同框的 IG 美照，是 2026 必打卡點。

天氣好的時候甚至能看到東京晴空塔，視野遼闊到讓人忍不住待好幾個小時，攝影迷或是愛拍照的旅人更是美照拍不完！

抵達箱根駒岳空中纜車交通方式

要抵達駒岳空中纜車並不困難，從東京搭一趟電車就能輕鬆抵達，已從東京初發為例，搭乘東海道新幹線抵達小田原站(約40分鐘)，再從「小田原站」搭乘箱根登山巴士（J04）→「龍宮殿前站」下車（約80分鐘) → 徒步 3 分鐘到纜車站 這是最直接也最便利的方式。

駒岳空中纜車頂部觀景平台視野相當遼闊！

箱根駒岳空中纜車票價與營業資訊



地址： 神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根 139

電話：0460-83-1151（代表 箱根園）



電話接聽時段：9:00A.M.～5:00P.M.

票價（來回）：成人 2,200 日圓／兒童 1,100 日圓



營業時間：上山 09:00–16:30最後一班下山 16:50（請務必注意！）





另外也提醒，山頂風大、氣溫比平地低 5～10 度，記得帶外套。 若遇天候不佳可能停駛，建議出發前查看官網公告。 順遊景點則建議搭配「箱根神社」、「蘆之湖遊船」排成一日遊，行程剛剛好。

二、大阪梅田最新商場：GRAND GREEN OSAKA 南館（2025–2026 話題開幕）

大阪又有新地標！梅田生活圈再進化





大阪梅田本來就是關西最重要的交通與購物中心，而 2026 最受矚目的一定是 GRAND GREEN OSAKA 南館。這個全新開發區塊，是大阪站周邊近年最大規模的都會更新計畫之一，從購物、美食、飯店、辦公到休閒娛樂一次集齊。 其中最讓人驚呼的亮點，就是—— 在百貨公司裡泡溫泉、做 SPA、游泳、做岩盤浴！

(圖／Grand Green Osaka，以下同)

最大看點就在南館內的「都市型水療中心」被稱為關西最大規模，不僅提供多款功能溫泉 SPA，還有高級沙龍、岩盤浴、健身房，甚至有一座戶外無邊際泳池，可以直接俯瞰大阪市區，打破以往「泡湯=郊區」的刻板印象。

Grand Green Osaka的水療中心甚至有附設無邊際泳池。

GRAND GREEN OSAKA 南館不單單只是百貨，而是結合旅遊、購物、運動、放鬆、生活的「城市新生活提案」。而且它的交通位置十分便利，JR大阪站就有出入口直通，HARUKA 特急（往返關西機場）也有停靠此區域，旅人們回台前若還想逛一下、吃一餐或放鬆一下，來這裡相當順路，較不需要擔心趕不上班機。

GRAND GREEN OSAKA

地點：大阪市北區大深町（大阪站北側開發區）



營業時間（商場）：10:00–21:00

水療 & 溫泉區：依設施約 07:00–23:00

交通：JR 大阪站「梅北地下口」直通建築物









三、九州長崎豪斯登堡 —— Miffy 主題園區「Miffy 夢幻小鎮」盛大開幕 史上最療癒！跟 Miffy 一起住進繪本世界





2025 年 6 月 21 日，長崎縣的豪斯登堡迎來全新園區—— 「Miffy 夢幻小鎮（ミッフィーセレブレーション・タウン）」 這裡以荷蘭繪本世界為靈感，打造溫柔的歐式小鎮景觀。踩進園區的瞬間，你會覺得彷彿走進了 Miffy 的家，從街上的裝飾、建物外觀到店內陳列都滿滿是 Miffy 元素！

( 圖／ハウステンボス，以下同）

亮點特色



1.夢幻拍照點超多

2.4 大主題遊樂設施

3.Miffy 主題餐廳販售造型甜點

4.期間限定周邊只有這裡買得到

5.戶外街景充滿歐風，不用濾鏡就能拍美照

1. 夢幻拍照點超多

走進繪本世界的沉浸式場景 「Miffy夢幻小鎮」最大的魅力，就是從踏入園區的那一刻起，你會突然有一種“被放大成繪本角色”的感覺。整個空間以柔和色調、乾淨線條和超療癒的圓弧造型打造，從道路、建築、欄杆到招牌，全部都是 Miffy 風格。



園區裡還設置了多個人氣拍照點：



超萌大型Miffy公仔



繪本風拍照牆



歐式窗框、街角小屋、馬車、花園等背景



夜晚還有燈光版本的Miffy光雕



每一處都能拍出像雜誌頁面的照片，完全是「相機拿不完、記憶卡會爆」的等級，非常適合親子、情侶、閨蜜一起拍下滿滿回憶。

2. 4 大主題遊樂設施：大小朋友都能玩到不想走



以 Miffy 及朋友們的故事為核心，園區打造了四個具「沉浸式體驗」的主題遊戲區，雖然不是雲霄飛車那種刺激類型，但充滿可愛與互動畫面，對小朋友超有吸引力，大人拍照也很療癒。



常見設施包括：



Miffy小火車：帶你繞行園區，沿途有許多Miffy場景復刻。



氣球或旋轉類遊具：使用繪本配色設計，溫柔又好拍。



互動體驗屋：以Miffy房間和家為主題，適合親子同樂。



輕度冒險遊樂區：滑梯、跳跳床等，讓孩子放電又安全。



每個區域都保留大量「Miffy世界」的細節，讓人彷彿走入 Dick Bruna 的手繪世界中。

園區內有旋轉式遊具，具有動態體驗又能拍照、拍影片打卡！

3. Miffy 主題餐廳：造型甜點萌到尖叫



來到「夢幻小鎮」，絕對不能錯過 Miffy 主題餐廳。這裡的甜點與輕食每一道都非常講究，餐點造型說是“藝術品”也不為過。



熱門餐點包括：



Miffy臉型煎鬆餅



小白兔奶油咖哩飯



紅蘿蔔造型慕斯甜點



Miffy熱可可（杯身也是Miffy！）



店內佈置也夢幻到不行，從桌墊、杯墊到牆面插畫都是 Miffy。 就算不是Miffy粉絲，也會因為可愛程度滿分而忍不住一直拍！

4. 限定周邊商品超好買：只有這裡買得到的收藏品





園區內的 Miffy夢幻小鎮商店 是粉絲的天堂。這裡販售的商品很多都是「豪斯登堡限定」，外面完全買不到，因此非常值得收藏。



熱門周邊包含：



限定版Miffy公仔（穿園區限定服飾）



歐風造型磁鐵與徽章



手提袋、文具、餐盤、抱枕



小鎮限定插畫的紀念海報



每逢季節或節慶也會推出限量款，像是聖誕版Miffy、春季花卉Miffy等，經常造成粉絲排隊搶購，是園區必訪重點！

5. 歐風街景再升級：不用濾鏡就能拍出夢幻 IG 美照





「Miffy夢幻小鎮」延續豪斯登堡一貫的歐洲小鎮風格，加上更柔和、更童話的一致配色，使整個街區從白天到晚上都非常漂亮。



白天有溫柔自然光灑在彩色建物上，像置身比利時或荷蘭小鎮。傍晚時天空變成藍紫色，街燈亮起後氣氛更浪漫，夜晚燈光點亮Miffy剪影及建築線條，拍照有滿滿故事感。



隨便一個轉角都超好拍，甚至不用修圖就能直接上傳 IG，是真正的「怎麼拍都美」的景點。

豪斯登堡迎來全新園區 「Miffy 夢幻小鎮

地點：日本長崎縣佐世保市針尾島東部

營業時間：



一般 10:00–22:00（依季節微調）

部分遊樂設施可能提早結束營業，建議入園後先確認當日簡章。



門票：

一日券（大人）：7,600 日圓 3 PM 入園券：更便宜，約 5,000～6,000 日圓



購票方式可選擇： 1.官網 2.旅行社平台 3.現場售票窗口



交通方式：

1.從福岡機場搭高速巴士 → 約 2 小時直達豪斯登堡 是最簡單的方式。

2.搭 JR 從博多站 → 豪斯登堡站 車程約 1 小時 40 分鐘，下車步行 5 分鐘即可抵達園區。

充滿Miffy兔元素的主題房間。

2026 的日本旅遊完全是「新景點大爆發」的一年。 不論是與富士山零距離接觸的箱根駒岳纜車，還是融合購物、SPA、泳池、餐飲的大阪 GRAND GREEN OSAKA，再到充滿療癒氛圍的 Miffy 夢幻小鎮，加上先前所介紹過的東京新景點，每一個景點都值得花時間細細探索的旅遊亮點，不論你是第一次去日本，還是已經去了十次的旅日老手，快把這些新景點加進行程清單囉！

