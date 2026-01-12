不只東京新景點精彩！駒岳懶車賞富士山、大阪全新設施、九州 Miffy 主題園區 2026 必踩新點
文／景點+ 張盈盈整理
2026 的日本旅遊又迎來全新升級！不只是東京有新地標，從能一次把富士山框進照片裡的箱根駒岳纜車，到大阪最新的都會綜合設施 GRAND GREEN OSAKA 南館，再到九州長崎豪斯登堡以 Miffy 為主題打造的夢幻園區，各地都推出讓旅客「一定要再去一次」的新景點。這一篇就讓「MOOK玩什麼」帶你從關東玩到九州，掌握 2026 最不容錯過的必玩亮點！
一、同框富士山！箱根駒岳空中纜車全新升級 富士山不只遠觀！你可以「跟它合照」
第一次到日本的旅人，或是富士山控，一定看過河口湖、忍野八海、山中湖的經典風景。但你知道嗎？箱根近期推出了一種「更好玩」的賞富士山方式——搭乘 全新升級的箱根駒岳空中纜車（箱根駒ヶ岳ロープウェー）！
（圖／箱根 駒ヶ岳ロープウェイ，以下同）
纜車在 2025 年 4 月全面翻新，車廂視野變得更寬廣，運行更平穩，讓你上山的過程就像直接被送進富士山的懷抱。
抵達山頂後，最吸睛的亮點就是那座 巨大木框「富士山拍照相框」，你只要站在框前，就能拍出與富士山完美同框的 IG 美照，是 2026 必打卡點。
天氣好的時候甚至能看到東京晴空塔，視野遼闊到讓人忍不住待好幾個小時，攝影迷或是愛拍照的旅人更是美照拍不完！
抵達箱根駒岳空中纜車交通方式
要抵達駒岳空中纜車並不困難，從東京搭一趟電車就能輕鬆抵達，已從東京初發為例，搭乘東海道新幹線抵達小田原站(約40分鐘)，再從「小田原站」搭乘箱根登山巴士（J04）→「龍宮殿前站」下車（約80分鐘) → 徒步 3 分鐘到纜車站 這是最直接也最便利的方式。
駒岳空中纜車頂部觀景平台視野相當遼闊！
箱根駒岳空中纜車票價與營業資訊
地址： 神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根 139
電話：0460-83-1151（代表 箱根園）
電話接聽時段：9:00A.M.～5:00P.M.
票價（來回）：成人 2,200 日圓／兒童 1,100 日圓
營業時間：上山 09:00–16:30最後一班下山 16:50（請務必注意！）
另外也提醒，山頂風大、氣溫比平地低 5～10 度，記得帶外套。 若遇天候不佳可能停駛，建議出發前查看官網公告。 順遊景點則建議搭配「箱根神社」、「蘆之湖遊船」排成一日遊，行程剛剛好。
二、大阪梅田最新商場：GRAND GREEN OSAKA 南館（2025–2026 話題開幕）
大阪又有新地標！梅田生活圈再進化
大阪梅田本來就是關西最重要的交通與購物中心，而 2026 最受矚目的一定是 GRAND GREEN OSAKA 南館。這個全新開發區塊，是大阪站周邊近年最大規模的都會更新計畫之一，從購物、美食、飯店、辦公到休閒娛樂一次集齊。 其中最讓人驚呼的亮點，就是—— 在百貨公司裡泡溫泉、做 SPA、游泳、做岩盤浴！
(圖／Grand Green Osaka，以下同)
最大看點就在南館內的「都市型水療中心」被稱為關西最大規模，不僅提供多款功能溫泉 SPA，還有高級沙龍、岩盤浴、健身房，甚至有一座戶外無邊際泳池，可以直接俯瞰大阪市區，打破以往「泡湯=郊區」的刻板印象。
Grand Green Osaka的水療中心甚至有附設無邊際泳池。
GRAND GREEN OSAKA 南館不單單只是百貨，而是結合旅遊、購物、運動、放鬆、生活的「城市新生活提案」。而且它的交通位置十分便利，JR大阪站就有出入口直通，HARUKA 特急（往返關西機場）也有停靠此區域，旅人們回台前若還想逛一下、吃一餐或放鬆一下，來這裡相當順路，較不需要擔心趕不上班機。
GRAND GREEN OSAKA
地點：大阪市北區大深町（大阪站北側開發區）
營業時間（商場）：10:00–21:00
水療 & 溫泉區：依設施約 07:00–23:00
交通：JR 大阪站「梅北地下口」直通建築物
三、九州長崎豪斯登堡 —— Miffy 主題園區「Miffy 夢幻小鎮」盛大開幕 史上最療癒！跟 Miffy 一起住進繪本世界
2025 年 6 月 21 日，長崎縣的豪斯登堡迎來全新園區—— 「Miffy 夢幻小鎮（ミッフィーセレブレーション・タウン）」 這裡以荷蘭繪本世界為靈感，打造溫柔的歐式小鎮景觀。踩進園區的瞬間，你會覺得彷彿走進了 Miffy 的家，從街上的裝飾、建物外觀到店內陳列都滿滿是 Miffy 元素！
( 圖／ハウステンボス，以下同）
亮點特色
1.夢幻拍照點超多
2.4 大主題遊樂設施
3.Miffy 主題餐廳販售造型甜點
4.期間限定周邊只有這裡買得到
5.戶外街景充滿歐風，不用濾鏡就能拍美照
1. 夢幻拍照點超多
走進繪本世界的沉浸式場景 「Miffy夢幻小鎮」最大的魅力，就是從踏入園區的那一刻起，你會突然有一種“被放大成繪本角色”的感覺。整個空間以柔和色調、乾淨線條和超療癒的圓弧造型打造，從道路、建築、欄杆到招牌，全部都是 Miffy 風格。
園區裡還設置了多個人氣拍照點：
超萌大型Miffy公仔
繪本風拍照牆
歐式窗框、街角小屋、馬車、花園等背景
夜晚還有燈光版本的Miffy光雕
每一處都能拍出像雜誌頁面的照片，完全是「相機拿不完、記憶卡會爆」的等級，非常適合親子、情侶、閨蜜一起拍下滿滿回憶。
2. 4 大主題遊樂設施：大小朋友都能玩到不想走
以 Miffy 及朋友們的故事為核心，園區打造了四個具「沉浸式體驗」的主題遊戲區，雖然不是雲霄飛車那種刺激類型，但充滿可愛與互動畫面，對小朋友超有吸引力，大人拍照也很療癒。
常見設施包括：
Miffy小火車：帶你繞行園區，沿途有許多Miffy場景復刻。
氣球或旋轉類遊具：使用繪本配色設計，溫柔又好拍。
互動體驗屋：以Miffy房間和家為主題，適合親子同樂。
輕度冒險遊樂區：滑梯、跳跳床等，讓孩子放電又安全。
每個區域都保留大量「Miffy世界」的細節，讓人彷彿走入 Dick Bruna 的手繪世界中。
園區內有旋轉式遊具，具有動態體驗又能拍照、拍影片打卡！
3. Miffy 主題餐廳：造型甜點萌到尖叫
來到「夢幻小鎮」，絕對不能錯過 Miffy 主題餐廳。這裡的甜點與輕食每一道都非常講究，餐點造型說是“藝術品”也不為過。
熱門餐點包括：
Miffy臉型煎鬆餅
小白兔奶油咖哩飯
紅蘿蔔造型慕斯甜點
Miffy熱可可（杯身也是Miffy！）
店內佈置也夢幻到不行，從桌墊、杯墊到牆面插畫都是 Miffy。 就算不是Miffy粉絲，也會因為可愛程度滿分而忍不住一直拍！
4. 限定周邊商品超好買：只有這裡買得到的收藏品
園區內的 Miffy夢幻小鎮商店 是粉絲的天堂。這裡販售的商品很多都是「豪斯登堡限定」，外面完全買不到，因此非常值得收藏。
熱門周邊包含：
限定版Miffy公仔（穿園區限定服飾）
歐風造型磁鐵與徽章
手提袋、文具、餐盤、抱枕
小鎮限定插畫的紀念海報
每逢季節或節慶也會推出限量款，像是聖誕版Miffy、春季花卉Miffy等，經常造成粉絲排隊搶購，是園區必訪重點！
5. 歐風街景再升級：不用濾鏡就能拍出夢幻 IG 美照
「Miffy夢幻小鎮」延續豪斯登堡一貫的歐洲小鎮風格，加上更柔和、更童話的一致配色，使整個街區從白天到晚上都非常漂亮。
白天有溫柔自然光灑在彩色建物上，像置身比利時或荷蘭小鎮。傍晚時天空變成藍紫色，街燈亮起後氣氛更浪漫，夜晚燈光點亮Miffy剪影及建築線條，拍照有滿滿故事感。
隨便一個轉角都超好拍，甚至不用修圖就能直接上傳 IG，是真正的「怎麼拍都美」的景點。
豪斯登堡迎來全新園區 「Miffy 夢幻小鎮
地點：日本長崎縣佐世保市針尾島東部
營業時間：
一般 10:00–22:00（依季節微調）
部分遊樂設施可能提早結束營業，建議入園後先確認當日簡章。
門票：
一日券（大人）：7,600 日圓 3 PM 入園券：更便宜，約 5,000～6,000 日圓
購票方式可選擇： 1.官網 2.旅行社平台 3.現場售票窗口
交通方式：
1.從福岡機場搭高速巴士 → 約 2 小時直達豪斯登堡 是最簡單的方式。
2.搭 JR 從博多站 → 豪斯登堡站 車程約 1 小時 40 分鐘，下車步行 5 分鐘即可抵達園區。
充滿Miffy兔元素的主題房間。
2026 的日本旅遊完全是「新景點大爆發」的一年。 不論是與富士山零距離接觸的箱根駒岳纜車，還是融合購物、SPA、泳池、餐飲的大阪 GRAND GREEN OSAKA，再到充滿療癒氛圍的 Miffy 夢幻小鎮，加上先前所介紹過的東京新景點，每一個景點都值得花時間細細探索的旅遊亮點，不論你是第一次去日本，還是已經去了十次的旅日老手，快把這些新景點加進行程清單囉！
想了解更多！請看影片：MOOK玩什麼
東京自由行新手必看！成田機場入境後怎麼搭車最省時？行李打包、禁帶品與交通全攻略一次搞懂
》https://www.youtube.com/watch?v=Mz4Axch5eWs&t=4s
2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 236
網球》周杰倫參賽澳網「1分大滿貫」賽事！發文預告1月14日來看一下
2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）開打，在第一輪賽事之前還安排不少熱身賽與表演賽，1月12日澳網官方社群貼出，「華語流行天王」周杰倫將參賽「1分大滿貫（One Point Slam）」賽事。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 1
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 54
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 37
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 4
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 19
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 87
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 235
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 16
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 20
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 7
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 9 小時前 ・ 1046
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 9 小時前 ・ 5
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 12
「糖漿畢業了！」國安基金護盤279天宣布退場 網哭：明天人踩人
國安基金在2025年4月9日爆發股災時進場護盤，時間已達279天，這期間台股不僅回穩，更屢創新高。國安基金例行委員會今（12）日即宣布退場，對此，不少網友驚呼「糖漿畢業了」、「國安不要走」、「明天人踩人」，也有人擔心國安基金退場後，台股是否將面臨震盪考驗。Yahoo奇摩股市 ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言
賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐
台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆發歧視爭議，一名越南籍移工禮貌詢問鞋款，卻遭櫃姐冷回「那很貴」，接著又被以沒有尺寸為由打發，引發外界熱議。台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日稍早二度透過社群平台發聲回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 27