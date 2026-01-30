不只東京！香港也爆巨額現金搶案 2日男換匯店門前遭劫5800萬日圓

香港上環一間換匯店門日1月30日上午發生搶案，兩名日本籍男子遭搶5800萬日圓現金。翻攝香港電台



日本東京29日晚間連續發生巨額日圓現金遭搶及未遂兩案，沒想到隔天在香港也發生類似案件。上環一間換匯店（找換店）門前30日上午發生搶案，兩名日本籍男子被搶走5800萬日圓（約1186萬元台幣），歹徒得手後逃逸，港警正在追緝。

綜合港媒報導，警方當地時間30日上午9時47分接獲報案，上環德輔道中272號一間找換店的女職員表示，目睹2名男子在店外被兩名歹徒搶去大批現金，歹徒得手後隨即搭上私家車逃逸。

警方到場調查，證實受害者被搶走5800萬日圓。兩名被搶男子皆為日本籍，分別為27歲及51歲，持護照入境。

廣告 廣告

報導指出，受害者帶著巨額現金，搭乘計程車到該家找換店準備換錢，不料一下車就在店門口遭搶。

據了解，兩名搶匪穿深色衣物，得手後登上接應私家車逃逸。案件列作「搶劫」，交由港島總區重案組調查。

案發所在街道有多家找換店，警方向案發店家及隔壁店家問話，攔查可疑車輛並調閱週邊監視器，目前尚未有人被捕。

更多太報報導

快訊／中國「有條件」放行輝達H200晶片銷中 DeepSeek獲准採購

巴拿馬最高法院：長和營運兩大港口合約違憲

5中國人行李塞滿現金「要運回香港」 東京街頭遭噴催淚瓦斯搶走逾4億日圓