不只林道遠、小應 張捷也投入房仲人生

〔記者林南谷／台北報導〕藝人在演藝事業發光發熱，有不少人更開啟斜槓事業第二春轉戰房仲業，包括林道遠、蕭閎仁、「小應」應朗丰(原名應蔚民)都不約而同加入不動產業，現在連男星張捷也開啟「房仲人生」。

張捷這幾年演出八點檔《天之驕女》、大愛劇《院長爸爸》，因戲約不算穩定積極投入二度就業，明星妻夏如芝上個月透露他成功取得不動產經紀營業員證照。

果然幾天前，張捷歡喜在臉書分享近況，宣布自己正式成為一名房仲，他曬出房仲名片說：「這段時間花了不少心力準備與學習，希望未來在買屋、賣屋、租屋的路上，有機會陪伴你們、為你們多想一步。」最後誠懇表示，如果身邊剛好有需要，或願意把機會割愛給他，他一定用最認真的態度服務。

