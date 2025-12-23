不只果汁、可樂！新人婚禮進化「改請這1杯」 萬人驚：下重本

生活中心／朱祖儀報導

婚宴上通常都提供果汁、汽水或酒類。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人在婚宴上，都習慣喝果汁或是汽水。但近來有網友透露，自己去吃喜酒，意外發現「婚禮已經進化」，桌上竟發一人一杯波霸奶茶。不少網友大讚，「有夠用心的新人！」還有人表示，「下重本欸！」

一名網友在Threads發文表示，「現在婚禮已經進化到每人一杯珍奶了」，後面還附上眼冒愛心的Emoji。從畫面中則看到，桌上除了擺放罐裝可樂、果汁之外，每個位子上也都放了一杯50嵐的波霸奶茶。

有新人在喜宴上請喝50嵐。（示意圖／記者簡浩正攝影）

不少網友紛紛表示，「鹹酥雞+珍奶也是可以開一桌」、「這婚禮很可以，沒有珍奶、只給果汁、紅酒的婚禮，我也不想去」、「以前就有遇過每人一杯五十嵐，應該是新郎新娘的喜好」、「感覺這場婚禮直接進化成手搖控樂園耶，有夠跟得上時代」、「每桌每人一杯，費用搞不好比開紅酒還貴，下重本！」、「我喜歡50嵐的無糖綠或珍波椰，不喝奶茶，但我覺得算很有心意了」、「重點是霸主50嵐，我完全給過。」

還有人笑說，「我好喜歡這種婚宴，如果可以點，自己點單更好」、「要不直接請一位珍奶員工在現場，可立馬要求無糖半糖現場點單 」、「喜宴時請手搖飲料店到場搖飲料」，也有網友猜測，「新郎新娘該不會是五十嵐員工」、「會不會他是開50嵐的加盟主？」

