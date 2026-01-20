不只柯文哲批蔣萬安「騙選票」！黃瀞瑩也列3點開嗆

政治中心／周孟漢報導



繼台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免收費後，全台多個縣市如基、中、高、南、屏也相繼宣布跟進，掀起一波地方政府的福利大戰，但近日與藍營走得相當靠近的民眾黨創黨主席柯文哲卻逆風開轟蔣萬安「騙選票」、「民粹政治」。而在19日，同為民眾黨的台北市議員「學姊」黃瀞瑩也發文列出「這3點」質疑「『品質』會不會被忽略？」、「未來有沒有可能排擠其他教育資源？」。





藍白又內鬥！不只柯文哲批蔣萬安「騙選票」學姊黃瀞瑩也「列3點」開嗆了

柯文哲反對「免費午餐政策」，甚至稱是為了騙選票。（圖／民眾黨提供）

廣告 廣告





免費營養午餐藏隱憂！家長擔心品質縮水、排擠教育資源





民眾黨台北市議員黃瀞瑩19日透過臉書，針對台北市將推行的營養午餐免費政策發文，認為「制度越是完善，才不會出現『免費背後是營養縮水！』」透露已有家長告訴她，營養午餐免費後，「『品質』會不會被忽略？也有家長認為，未來有沒有可能排擠其他教育資源？」。

藍白又內鬥！不只柯文哲批蔣萬安「騙選票」學姊黃瀞瑩也「列3點」開嗆了

黃瀞瑩認為「制度越是完善，才不會出現『免費背後是營養縮水！』」。（圖／翻攝自黃瀞瑩臉書）





黃瀞瑩不談政治「談政策」！喊話台北市長蔣萬安





黃瀞瑩強調，自己要談的不是政治，「而是政策」，認為首都扮演著全台政策領頭羊的角色，「蔣萬安市長的態度，將影響政策的執行！因此，市府必須更負責任的向市民保證：營養午餐不只免費，也會讓家長、孩子免操心品質與資源排擠問題」。

藍白又內鬥！不只柯文哲批蔣萬安「騙選票」學姊黃瀞瑩也「列3點」開嗆了

黃瀞瑩喊話蔣萬安，「市府必須更負責任的向市民保證」。（圖／民視新聞）





黃瀞瑩3點喊話市府！「免費不等於免操心」





接著黃瀞瑩則列出呼籲及提醒市府「這3點」，首先需「提出負責任的預算規劃與評估，確保教育經費零排擠。擬定餐費訂價與調整機制，確保午餐品質；其次，「優先使用國產、在地食材」，強化食農教育、落實食材可溯源與登錄機制，避免高鈉、高熱量加工食品，逐步增加友善環境與動物福利之食材；最後，「改善第一線廚工待遇，確保營養師人力」，務必通盤檢視校園廚房設施、設備是否老舊需汰換。文末黃瀞瑩表示「免費不等於免操心，市府應該讓供餐制度健全，才能讓家長更放心」。





原文出處：藍白又內鬥！不只柯文哲批蔣萬安「騙選票」學姊黃瀞瑩也「列3點」開嗆了

更多民視新聞報導

柯文哲父子吃飯「全是陳佩琪擺拍」？驚人1細節曝光

館長喊被羈押也要直播！認了挺錯人：不該支持柯文哲

黃國昌訪美搞神秘！謝震武曝「同黨這1人」抖出內幕

