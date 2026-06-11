不只柯文哲！蔡正元入獄2月首度發聲 數十人探監名單曝光「他現役最大咖」

前立委蔡正元因涉及「三中案」中影股權交易爭議，被認定侵占阿波羅公司資產約2.8億元，判刑3年6月定讞，並於今年3月底在台北地檢署報到後，被發監執行，隨即搭乘囚車移送至位於桃園龜山的台北監獄服刑。入獄2個多月後，蔡正元今（11）日在臉書首度發聲，談及「牢獄囚室」的最新狀況；蔡正元對包含立法院長韓國瑜、前民眾黨主席柯文哲及多名立委，表示感謝他們的探望，他也提到，還有許多粉絲送來許多美食，他衷心感謝。

三中案是什麼？蔡正元要服刑多久？

三中案是檢方針對國民黨出售中視、中影、中廣等黨營事業資產所衍生的司法案件，而蔡正元是三中案中目前唯一因有罪定讞而入監服刑的被告。法院認定他利用實際掌控的阿波羅公司處理中影股權交易期間，將原應屬於阿波羅公司的資金挪作個人用途，包括購屋、買車及清償債務等，涉侵占金額約新台幣2.8億元，台灣高等法院依《刑法》業務侵占罪判處有期徒刑3年6月，因該部分不得上訴而於2025年底定讞；另涉違反《商業會計法》部分判刑6個月，可易科罰金。

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蔡正元3月底發監，柯文哲探望時說了什麼？

蔡正元於3月27日赴北檢報到並發監執行，柯文哲6月1日在民眾黨團總召陳清龍的特見安排下，前往台北監獄會見蔡正元30分鐘。柯文哲在臉書表示，本意是要慰問，未料一直被蔡正元安慰，「他一直說他很好，叫我們不用擔心。」興高采烈的說他的寫作計畫，還表示自己現在反而有時間寫作，牢房可以限制自由，卻無法封鎖對歷史的思考、對世界的理解。柯文哲也感嘆，至少 蔡正元在獄中不必再戴電子腳鐐了，如今的電子腳鐐已不再是為了原始設計的「預防再犯」，而是展現當權者的威權。

蔡正元服刑2個月，誰曾去探望他？

蔡正元今則在臉書一一點名致謝，表示在獄中2月，很多朋友來探望、很多粉絲送美食，特別是幾位政壇友人百忙之中來牢獄表達關心，為此他衷心感謝。蔡正元列出的名單如下​

立法院長韓國瑜院長、民眾黨前主席柯文哲主席

立委： 傅崐萁、陳清龍、羅智強、鄭正鈐、李彥秀、呂玉玲、黃健豪、陳玉珍、王鴻薇

議員： 闕枚莎、徐弘庭、王欣儀

異康公司董事長「CK楊」楊建綱、前台中市觀光旅遊局長林筱淇、民眾黨團主任陳智菡、民眾黨前副秘書長許甫、媒體人黃光芹

蔡正元也在文中表示，還有很多企業界友人，他要再次感謝各界的探望。

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