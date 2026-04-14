不只梁靜茹！洪暐哲也要給人勇氣「唱給對的人聽」

〔記者陳慧玲／台北報導〕梁靜茹唱紅過《勇氣》，網友也常開玩笑誰給的勇氣？答案正是梁靜茹，但現在不只梁靜茹，唱過多首戲劇OST歌曲的洪暐哲也要給予角色勇氣了。

洪暐哲4月陸續推出過《就好》及《吹散》，是為戲劇《向流星許願的我們》唱的插曲及片尾曲，另外之前也唱過他主演的《免疫屏蔽》主題曲《牛頓與蘋果》，接著是《關於未知的我們》的片尾曲《怪咖》。

談到演唱戲劇歌曲，洪暐哲說：「其實唱OST的時候，我不太會把它當成『一首歌』，比較像是在幫角色把沒說出口的話唱出來。因為很多時候，角色在劇中的情緒是隱忍的比較內心的，但歌可以幫他吶喊幫他說完。所以我在唱的時候，會去想：『如果我是角色，現在最想說什麼？』然後把那個情緒放進聲音裡。我覺得這也是為什麼，大家會有共鳴的原因。所以對我來說，唱OST的時候，我不只是唱歌，而是替角色把沒勇氣說的話，唱給對的人聽。」6月12日他將在華山Legacy參與「讚聲」演唱會。

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