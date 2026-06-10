不只楊桃會奪命！「這些水果」吃多恐高血鉀：心臟驟停、猝死

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記者施春美／台北報導

水果是健康食物，許多水果富含鉀，可降低血壓。(示意圖／pixabay)

水果是健康食物，許多水果富含鉀，可降低血壓，但須注意的是，人體的鉀多由靠腎臟排除的，當腎功能衰退，鉀離子排不出去，累積在血液中就會形成高血鉀症，會導致心律不整、心臟驟停，相當致命。常見的高鉀水果包括釋迦、香蕉、奇異果、龍眼等。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，鉀是維持人體細胞、神經與肌肉正常運作不可或缺的電解質。人體中90% 點多以上的鉀離子都是靠腎臟透過尿液排出的。當腎功能衰退，鉀離子排不出去，累積在血液中就會形成高血鉀症（Hyperkalemia）。以下是臨床上最容易讓人中招的高鉀水果黑名單：

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• 釋迦、香蕉、奇異果、龍眼、櫻桃、哈密瓜、草莓、火龍果。

• 極度危險的濃縮乾貨： 葡萄乾、柿餅、黑棗、紅棗。水分被蒸發後，同等重量下的鉀離子直接濃縮數倍，吃一顆等於吃好幾顆新鮮水果。

洪永祥表示，美國心臟學會在臨床指南多次強調，當血液中的鉀離子超過6.5 mmol/L ，會直接在心電圖出現心律不整，且隨時可能惡化為致命性的心室顫動或心臟驟停。因此，對於中後期慢性腎臟病及洗腎患者，每日的鉀攝取量常需限制在 2000 毫克以下，高鉀水果必須嚴格控管。

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