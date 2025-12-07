不只機場Wi-Fi藏危機！「這1免費物」也有資安風險
生活中心／周孟漢報導
近年來台灣人愛出國，其中不少人下飛機後，都會使用機場相關設施，但在用這些公共設備前請務必注意「資安風險」！除了過去人們熟知的Wi-Fi藏著危機外，機場的「1免費物」也有機會能讓民眾的個資外洩，甚至就連TSA（美國運輸安全局）、FCC（美國聯邦通訊委員會）都接連發布警告，提醒旅客務必注意。
機場公共設施恐暗藏資安風險。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）
根據《USA TODAY》報導，美國運輸安全管理局（TSA）在2025年初在Facebook上發布消息，稱「駭客可以透過USB充電孔安裝惡意軟體」，提醒旅客在機場時，請勿將手機直接插入公共的USB充電孔，呼籲攜帶使用符合TSA規定的電源轉接器或行動電源。
美國運輸安全管理局呼籲，攜帶使用符合TSA規定的電源轉接器或行動電源。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）
除了美國運輸安全管理局外，美國聯邦通訊委員會（FCC）也曾透過Ｘ發文，建議民眾行動電源，如果必須使用公共電源，FCC建議使用交流電源插座，或從「可信賴的供應商購買僅用於充電的充電線」，藉此防止在充電時發送或接收資料。
美國聯邦通訊委員會建議使用「僅用於充電的充電線」，防止在充電時發送或接收資料。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）
至於連線公共Wi-Fi安全嗎？，美國運輸安全管理局（TSA）則建議避免連線，提醒「不要使用免費公共WiFi，尤其是在進行任何線上購物的情況下，切勿在使用不安全的WiFi，輸入任何敏感資訊」，強調「任何需要輸入密碼的時候，你都需要謹慎選擇所使用的網路」。
美國運輸安全管理局提醒「不要使用免費公共WiFi，尤其是在進行任何線上購物的情況」。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）
行動熱點公司SIMO的主管艾瑞克·普拉姆（Eric Plam）受訪時也提醒，可以使用「密碼管理工具」將進行加密動作，同時建議民眾使用VPN，「這筆投資並不大…而且能為你的電腦和你訪問的任何伺服器之間增加一層額外的安全保障」。
原文出處：出國不只Wi-Fi藏危機！機場「這1免費物」也有資安風險 專家曝解法全說了
