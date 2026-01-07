不只檢察官陳舒怡！國台辦「台獨打手幫兇」還有他們 3大名檢做了「這些事」

檢察官林俊言辦完京華城案，旋即被列為「台獨幫兇」。資料照。呂志明攝



國台辦今天將台灣高檢署檢察官陳舒怡列入「台獨打手幫兇」名單，遭終身追緝，她已是第4名上榜的檢察官，而前3個在檢察界也赫赫有名，分別是曾偵辦統促黨及致力國安修法的劍青檢改發言人林達，另外兩個則是京華城案承辦檢察官林俊言及公訴蒞庭「主戰手」林俊廷。國台辦的訊息曝光後，讓鮮少觸碰政治的檢察界捏把冷汗，但檢察官認為不需要大驚小怪，「頂多避免去中、港、澳」。

陳舒怡是何許人也，她為司法官班第40期結業，曾任台北地檢署黑金組主任檢察官。當年在檢察官任內，她曾偵辦前陸委會副主委張顯耀洩密案，最終處分不起訴，她在該案傳喚前國安局長蔡得勝、前國安會秘書長胡為真及袁健生作證；此外，當年的馬王政爭衍生前檢察總長黃世銘洩密案中，陳舒怡亦曾詢問前行政院長江宜樺。而她也曾經偵辦獄政弊案，撂倒一堆監所高官。

被中共國台辦列為「台獨打手幫兇」的台高檢署檢察官陳舒怡，是1名偵辦國安案件的優秀檢察官。資料照。讀者提供

在職場表現剽悍的陳舒怡，個性沉穩低調，近年遷調至台灣高檢署任職，謹言的個性，讓她成為4名國安小組檢察官之一，更擔任執行秘書作為聯繫窗口。

在高檢署任內她沒閒著，曾偵辦「最高層級共諜」退將高安國案（高安國被重判7年6月）、前民進黨工黃取榮共諜案（二審部分），手上另有國民黨立委馬文君被告發外患罪案。

陳舒怡遭列入名單，法界猜測與她承辦的共諜案不無關聯，而另外3個去年就被列管的檢察官，在司法界也相當活躍。

陳舒怡曾起訴前民僅黨工黃取榮共諜案。資料照。廖瑞祥攝

國台辦去年3/26公布首波「台獨打手幫兇」名單，將檢察官林達、林俊言、林俊廷赫然列名其中，中國把手從政治伸入司法，讓外界摔碎眼鏡。林達是司法官班第41期結業，他入列的原因據稱是曾談及中配亞亞，被視為侵害中配正當權益，而林達近年來倡議國安案件的修法，或許也是原因之一。

不過，另外兩名檢察官的登榜，迄今讓法界人士百思不得其解。

第一個是前北檢檢察官、現任新北地檢署檢察官林俊言（司法官班第46期結業），他雖辦過不少黑金案件，但最膾炙人口的一役莫過於起訴京華城案；至於另一位北檢主任檢察官林俊廷（司法官班第49期結業）在檢察官任內辦過無數黑金案件，去年剛好帶領北檢公訴團隊扛下京華城案的法院攻防。

由於兩名檢察官和國安案件的關聯性不甚明顯，國台辦也未公布理由，預估原因可能僅出於「遭網友舉報」。

而陳舒怡列榜的消息今天傳遍檢察界，不少資深檢察官雖聲援，但認為其實不需要大驚小怪，「不要去中國、香港和澳門就好了。」也有檢察官戲稱，這就是所謂的「職業風險」。

台北地檢署檢察官林達經常對司改提出建言。資料照。劍青檢改提供

