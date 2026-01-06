不只歐洲復甦！這家北美訂單悄悄回來 12月營收月增近5成

財經中心／余國棟報導

美喆-KY集團旗下台南廠，作為北美市場SPC石塑地板產品的主要生產基地，全面導入自動化與規模化生產模式、以及業界先進產線設備與主流鎖扣規格，可穩定滿足北美大型經銷商，對於SPC石塑地板的採購需求，成為公司承接北美主力訂單的重要後盾。（圖／翻攝自美喆-KY官網）

隨著歐洲地區供應鏈與客戶端的庫存調節逐步進入尾聲，加上，美喆-KY長期與歐洲主要客戶維持高度黏著度與策略夥伴關係，使公司在市場回溫初期，即可順利取得客戶回補訂單，國際石塑地板製造業者美喆國際（8466）公布2025年12月合併營收達2.89億元，較上月營收成長49.8％。累計2025年1至12月合併營收為31.6億元，較去年同期減少18.1％。

集團近年仍持續依照客戶通路與設計需求，調整產品組合與出貨節奏，帶動12月歐洲地區出貨量與訂單能見度優化。不僅如此，北美地區客戶下單動能已逐步回升，亦為12月營收回溫的重要支撐，且集團旗下台南廠，作為北美市場SPC石塑地板產品的主要生產基地，全面導入自動化與規模化生產模式、以及業界先進產線設備與主流鎖扣規格，可穩定滿足北美大型經銷商，對於SPC石塑地板的採購需求，成為公司承接北美主力訂單的重要後盾。

展望2026年第一季，美喆-KY將持續深化歐洲與北美兩大市場的業務表現，並透過新產品導入與製造端效率提升，進一步強化接單競爭力，其中針對北美市場，集團仍積極開發新客戶並進行產品驗證，為後續接單動能奠定穩健良好基礎，助力穩固公司在全球SPC與LVT地板市場地位。

