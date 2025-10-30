不只每天找人愛愛 醫曝「性成癮」四大現象你中了嗎？
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
頻繁使用交友軟體與人發生性關係、反覆尋求付費的性服務難以停止、反覆自慰或追求特定的性刺激，或過度觀看色情影片，如果你也有類似狀況，小心已經「性成癮」！台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師蘇璿允提醒，上述都是門診常見的性成癮現象，除了心理層面的討論，必要時也能透過檢驗荷爾蒙及內分泌狀態，了解是否有身體因素影響。
國內門診第一線觀察發現，近年來，隨著社會風氣改變、網路平台的普及，性成癮問題也逐漸引起關注。
性成癮不分性別，蘇璿允指出，不論女性、男性或多元性別族群，都可能因為壓力、孤單、渴望親密感或尋求刺激等各種情緒及需求，而在性行為上失去控制感。性的困擾不僅會影響伴侶關係，也可能帶來經濟負擔，進一步造成體力下降、工作學業專注力不足，甚至長期陷入與性相關的反覆思考，而造成生活品質不佳。
蘇璿允說，性成癮背後的因素相當多樣，有些人因為怕無聊或衝動，需要不斷追求快感與新鮮感；有人想透過性行為獲得自信肯定；也有人希望藉由性展現對他人的影響力，或是在原本的伴侶關係中的各種需求感到未滿足。
蘇璿允分享，臨床也常見案例有情緒困擾，性刺激成了逃避或緩解焦慮、孤單或壓力等負面情緒的方式。
蘇璿允說，根據臨床經驗，常見的性成癮現象包括：頻繁使用交友軟體與人發生性關係、反覆尋求付費的性服務難以停止、反覆自慰或追求特定的性刺激，或過度觀看色情影片。也可能因而導致與伴侶進行性行為時感到困難或乏味；伴侶之間若性需求頻率差異過大，也常引發衝突。
性成癮是可以透過醫療協助得到改善的！蘇璿允表示，醫療團隊可能依需求安排心理治療、藥物治療，以及討論生活型態調整，在治療過程中，也會與來診個案探討，性對自己的意義是什麼？想要的是什麼樣的性？是否因性的失控影響自我價值及家庭失和？這些探討都有助於逐步恢復健康的人際與情感互動，鼓勵民眾放心就醫。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
