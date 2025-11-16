不只汽車駕照！航港局：動力小船也要高齡駕駛管理
交通部公路局日前修法加嚴高齡者駕照管理制度，而為因應高齡化社會帶來的交通安全挑戰，航港局12日也預告修訂「遊艇與動力小船駕駛管理規則」，年滿65歲以上駕駛營業用動力小船、75歲以上駕駛自用動力小船或遊艇，需經過更嚴格的體檢。航港局表示，希望藉以提升整體駕照管理品質與制度一致性，違者可罰6000至3萬元。
過去年滿65歲以上駕駛營業用動力小船、年滿75歲以上駕駛自用動力小船或遊艇的駕駛，換發駕照時須檢查是否使用影響認知功能、注意力、判斷力的藥物，經判定無影響認知功能、注意力、判斷力，其體格檢查始為合格。
修法後，則規定視力裸眼或矯正後兩眼均0.5以上、色覺能分辨紅綠藍3原色、優耳聽力損失在90分貝以下、經醫師判定無疾病或身心障礙致有不能安全駕駛之虞，且要通過簡式智能評估。
航港局指出，新制將針對高齡者設立更嚴謹的體檢與認知能力評估，縮短換照周期，確保駕駛人健康狀況符合安全需求。此次修法的目的在於建立更完善的駕駛管理體系，整合監理與醫療資訊，透過制度化管理防止不適任駕駛上路，並加強安全監督。
截至114年9月底止，國內擁有一等遊艇（24公尺以上）駕照1222人、二等遊艇（24公尺以下）駕照1萬4559人、營業用動力小船駕照1萬5297人、自用動力小船駕照2205人，總計有效駕照發出3萬3283張。
年滿75歲的遊艇駕駛共計26人、自用動力小船駕駛44人，年滿65歲的營業用動力小船駕駛27人，新制通過後，有近百名駕駛受影響。
其他人也在看
長照服務成徵才重點！北市就服處釋出888就業機會 薪資上看五萬
台北市勞動局就業服務處所屬各就服站將於明日（17日）至20日舉辦現場徵才活動。本次活動集結旅宿、餐飲、交通運輸、長照服務、零售門市、汽車保養、醫療院所、休閒娛樂及宅配物流等29家知名企業，共釋出888個多元工作機會。就服處指出，因高齡化社會，長照人才為本週徵才重點，除機構外，台北護理大學以及北市聯醫自由時報 ・ 11 小時前
馬英九批高市早苗躁進惹議 吳沛憶：沒常識的是你！
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」議題再度發表重要講話，認為若台灣遭武力侵略，日本可能判定「存立危機事態」行使集體自衛權，引發中日關係緊張。但前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱卻接連批評，馬稱過於躁進，洪直接反問「台海事務，關妳日本人什麼事？」對此，民進黨立委吳沛憶今（16）日痛批，不知道為什麼馬英九、洪秀柱到現在還可以完全沒有國際政治常識的言論。 「總統盃全民運動賽事－街舞大賽」今日於總統府前廣場舉辦，民進黨立委吳沛憶出席，並於會後接受媒體聯訪。 「我覺得馬前總統好像有點沒有常識」。吳沛憶認為，台灣的安全就關乎整個印太區域和平穩定，是國際政治的基本常識，不只日本首相高市早苗這麼說，在很多國際上的論壇已經討論很多年。 她接著批評，所以不知道為什麼馬英九、洪秀柱到現在還可以完全沒有國際政治常識的言論，甚至被質疑「你們是台灣人嗎？」因為所有台灣人都會希望在國際上有更多盟友與台灣站在一起，但他們這樣言論是要把支持我們的朋友推開，到底是對台灣好，還是在幫中國講話，實在讓人一頭霧水。 吳沛憶最後表示，這次總統盃街舞賽是全民運動重要的一大步，希望運動除了在街頭、教室、社區或新頭殼 ・ 12 小時前
BMW正悄悄更換新廠徽，但大多數人並沒有察覺
BMW在慕尼黑車展中，該品牌全新世代電動車 iX3 首次亮相，向世人呈現了該品牌的 Neue Klasse 平台最新設計語彙。由於全新的格柵和車頭燈設計太過搶眼，受到大家的高度關注，它重現了1960 到1980年代BMW老車的車頭風貌，但是另一個不太明顯的細節卻被大多數人所忽略，此一細節未來也將出現在次世代車款上，那就是品牌logo也做了修改。汽車日報 ・ 1 天前
高雄73歲開車失控暴衝！撞翻待轉區8機車 8人受傷1人身亡
高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路16日下午發生連環車禍，一輛自小客車先與機車發生碰撞，隨後衝向待轉區，波及8輛機車。除汽車駕駛外，共造成9人送醫，其中一名傷者搶救後宣告不治，肇事陳姓駕駛酒測值為零。目前汽車陳姓駕駛已依過失致死逮捕並後續移送橋頭地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 1 小時前
新竹湖口連環車禍 進口名車連撞3汽車.再撞機車
新竹市 / 綜合報導 11月14日下午，在新竹湖口的成功路上，發生一起連環車禍，根據目擊者表示，有輛黑色轎車先連撞了三輛汽車，之後再往前衝撞騎士，讓駕駛跟騎士都嚇壞了，帶您看一段當時情況。事發是在下坡路段，一輛黑色轎車卡在道路最外側的圍牆邊，前方還有一台機車橫躺在地，眾人紛紛下車查看，隨後醫護人員趕往現場，協助遭撞的騎士送醫治療，當事騎士事後也在網路上留言，只是停個紅燈也被撞，而且還一連撞那麼多部車，真的很無奈。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
「頭文字D國道版」結尾附瘋狂彩蛋 他逼車競速噴辣椒水辯緊急避難 連法官都不信
鄒姓男子去年7月開著租來的自小客車上國道，卻因多次變換車道超車惹怒鄰車，兩車開始在國道上互相逼車競速，最後鄒男加速緊貼鄰車發生碰撞，兩部車靠邊停下後，鄒男還下車朝對方駕駛座噴灑辣椒水，事後因危險駕駛被開罰18000元罰鍰及吊照3年。他不服提告抗罰，主張多次加速、變換車道等行為屬緊急避難，但被台中高等行政法院駁回，判鄒男敗訴。鏡報 ・ 1 天前
超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導昨（15）日晚間23時，國道1號北向49公里南崁路段，一輛小客車在超車後變換車道，駕駛疑似因恍神或分心，先撞內側護欄，再失控衝向外側交流道護欄，最終停於南崁出口匝道。27歲邱姓駕駛頭部擦挫傷，送林口長庚醫院救治，酒測值為零，排除酒駕。警方初步研判，事故原因疑似是駕駛恍神或分心。昨（15）日晚間23時許，國道1號北向49公里南崁路段發生自撞事故，一輛小客車在超車後變換車道，駕駛疑似因恍神或分心，先撞內側護欄，車輛失控再衝向外側，撞上交流道護欄後停於北向南崁出口匝道。國道警方接獲通報後，立即派遣巡邏車趕往處理，並通知交控中心及消防、救護車，迅速將現場傷者送往林口長庚醫院救治。肇事駕駛為27歲邱姓男子，頭部有擦挫傷，但無生命危險，酒測值為零，已排除酒駕可能。警方表示，事故詳細原因仍待進一步調查釐清，初步研判為駕駛恍神或分心所致。事故現場於翌日凌晨0時4分排除。國道警方提醒，駕駛人行車應保持安全車距，勿疲勞駕駛，開車前務必精神充足；車內乘客及駕駛也應全程繫好安全帶，以確保自身安全，降低意外風險。警方獲報後迅速趕抵。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄 更多民視新聞報導大寮回收場10公尺81歲母遭混凝土車輾斃 女兒目睹崩潰尖叫不滿鄰居家中狗吠 莽男帶刀嗆殺狗喝血逼少女脫光看「比比」是否要公布？昔曝新北市長內參民調 黃國昌回應了民視影音 ・ 10 小時前
恍神？特斯拉國道「左右偏移」 撞分隔島悚衝護欄
桃園市 / 綜合報導 國道1號桃園北上到林口路段，昨(15)日晚上10點多發生一起 特斯拉 自撞車禍，當時這輛車從內線車道往右開後又左右偏移，先撞上分隔島，最後再 暴 衝撞上出口旁的護欄才停下，警方初步研判這起車禍，駕駛疑似恍神分心才會自撞分隔島，但詳細肇事原因，仍有待警方調查釐清。目擊駕駛說：「這在做什麼，你看這在做什麼(不知道)。」駕駛開在國道上就滿是疑問，因為他發現左前方的白色電動車，先往右邊車道開，再左右來回偏移，又從右往左邊車道，沒減速一直開，下一秒...。目擊駕駛說：「撞了，撞了，呼。」電動車直接撞上左側分隔島，不只發出巨響，車子瞬間還冒出大量濃煙，但這輛車幾乎垂直轉向後，又...。目擊駕駛說：「喔，哇。」自撞後又一路往右直衝，最後撞上出口旁的護欄，翻轉了好幾圈，車才終於停下來，橫停在路邊的電動車，車頭毀損車身也被擦出刮痕。這起自撞車禍，發生在15日晚上10點多，國道1號北向49公里南崁路段，其他駕駛也紛紛猜測自撞原因。電動車專家墨鏡哥說：「它(電動車)的設定是可以關閉的，然後它可以設定，如果偏移的話它會震動提醒，那另外一種提醒是，它會幫我們修正方向盤，它的車道偏離預警，它的規定是在，它的時速在64公里到145公里之間。」其他駕駛也討論，車道偏離預警是否有起作用，但當事駕駛有沒有開自動駕駛或其他輔助功能，警方還在調查。國道公路警察局第一大隊分隊長陳安旭說：「一名男子駕駛小客車，疑似恍神，分心駕駛，導致車輛失控後肇事，該男子頭部擦挫傷，無生命危險，送林口長庚醫院就醫。」駕駛就醫後沒有大礙，經過警方調查，他的酒測值為0，至於詳細肇事原因有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
Volkswagen T-Roc R 極緻版 182.8 萬起增雙消光色！
台灣福斯汽車宣告T-Roc R極緻版重磅登場，推出專屬套件擁兩種專屬車色：首次在台引進Volkswagen R部門獨有研發新色—「霧影消光灰」及時尚前衛的「金屬流光銀」，並且選用19吋Pretoria鋁合金輪圈，成為路上脫穎而出的迷人存在，現正配合政府汰舊換新貨物稅減徵後享172.8萬元起，且可以4萬元超值優惠價升級霧影消光灰車色套件（價值10萬元）。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 19 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 5 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
冬盟》對1位台灣隊火球男沒輒⋯ 日本監督透露打爆台灣奪冠秘話
日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，直言明年在名古屋舉辦的亞運不好打，「要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後球隊遭逆轉，最終以2：3輸日本社會自由時報 ・ 6 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前