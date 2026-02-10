不只汽車、農漁業受衝擊？藍爆「6000項產品零關稅」：擬放寬牛內臟進口

台美關稅協議歷經多時談判，結果於日前出爐，台灣對等關稅調降為15%，且不須疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），但值得注意的是，今（10）日傳出台灣同意美國進口汽車「零關稅」，經濟部更為此緊急召集9大車廠及公會開會；此外也農漁產品傳出大幅開放。對此，國民黨立院黨團今上午召開記者會揭露，對美零關稅包含汽車、水果、液態乳等產品共計高達6000項；立委賴士葆也砲轟，賴政府針對台美關稅協議完全沒有向人民說明，卻要立法院買單。

據日前公布的台美關稅談判協議，台灣除對等關稅自20%調降為15%，不須疊加MFN外，還取得半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇；台灣方面，企業將自主投資2500億美元，另還須加上政府信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。針對關稅協議，經濟部貿易署9日表示正待簽署台美對等貿易協定（ART）。

農產品大幅開放、汽車零關稅？藍營砲轟政府關稅談判黑箱

​但國民黨立委王鴻薇9日深夜在臉書爆料，台灣已同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，另外，賴政府一直不敢讓農漁民知道的農漁產品，也傳出將有大幅市場開放和降稅。賴士葆今也在臉書批評，行政院副院長鄭麗君將赴美簽署台美對等貿易協定，但政府卻僅說明對美出口稅率降15%，至於汽車是否零關稅、農產品大幅降稅等，完全都沒有向人民說明。

他直指，消息都是透過美國和媒體放話，「賴清德只要立院買單卻完全沒有要讓國人知道談了些什麼！」而今國民黨團也召開「台美關稅協議，打破黑箱，全民監督」記者會直指談判簽約最後一哩路，賴政府仍然談判黑箱，完全不肯說明台灣在互惠讓利的大旗下，要拿什麼去交換半導體優惠；國民黨團指出，據了解，對美零關稅達到6000項，除將放寬牛內臟進口外，豬肉、鴨肉等肉品及進口乳品等，關稅將有大幅開放，然而賴政府卻完全不對外說明。

