「不只沈伯洋能釀一屍五命」 藍議員揭綠營北市困境

聯電創辦人曹興誠日前呼籲總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，引發外界熱議，國民黨前副發言人賴苡任更直言，沈「擔心複製一屍五命」。對此，國民黨台北市議員李柏毅認為，民進黨立委王義川、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農等人，也能造成「一屍五命」，目前綠營出現想參選台北市長的人沒有輩分和實力，而有輩分和實力的人卻又不想、不敢選的狀況。

民進黨台北市長人選相關議題備受熱議，資深媒體人謝寒冰日前放話，如果民進黨明年推派沈伯洋出戰台北市，自己一定發100份雞排，絕對不會放鴿子，那一天自己更會跪著直播，喊話「感恩主席、讚嘆主席」，此外，如果沈願意，自己也會去幫忙站台。

李柏毅今（19）日在政論節目《新聞大白話》表示，目前民進黨內有能力造成「一屍五命」的人不只有沈伯洋，還有如王義川、吳怡農等很多人，因為民進黨現在沒有人了。在他看來，目前綠營出現想參選台北市長的人沒有輩分和實力，而有輩分和實力的人卻又不想、不敢選，且除了台北，桃園也出現類似的狀況。

李柏毅直言，2026年大選距離現在已非常近，提名、布局都迫在眉睫，但綠營卻顯得左支右絀，而這些不幸、悲慘的情況並非在野黨，而是民進黨自己所造成的。

