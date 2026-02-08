不只沒授權！《世紀血案》影射史明是兇手 電影劇本疑曝光

《世紀血案》因未獲授權拍攝而引發爭議。（圖／費思兔文化娛樂）





改編自林宅血案的電影《世紀血案》因未授權、失言引發爭議，讓參演演員陸續發聲致歉，但和製作方立場的羅生門，引發網友更多爭議。豈料，近日還流出疑似《世紀血案》片段內容，並指台獨運動先驅史明為兇手，更加引發眾怒。

《世紀血案》爭議不斷，如今在社群平台疑似流出電影劇本，截圖寫著「世紀血案_第9稿」，主要是兩個角色以《史明口述史》內容對話，首先A角色指出史明在台灣召兵買馬，並且製造爆炸、破壞等行徑，就是為了製造社會不安和政治對立，結果得到了B角色「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」回應，A角色表示自己還在琢磨是不是他。

對於該段內容是否真的為《世紀血案》的劇本，目前並沒有實際回應，不過史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力藍士博昨（6日）就發文怒斥，同樣指出製作方為和史明故舊或相關研究者接觸，並且林宅血案相關從未出現在《史明口述史》或《史明回憶錄》中，網上流傳的都是當年故意釋放的假情報。

因此藍士博也痛斥製作方沒有進行基本史料查證，也沒有詢問相關人員以及研究者，就將假情報寫進創作，已經是顛倒黑白、混淆是非、違背影視專業倫理的程度，「台灣不需要刻意混淆歷史、消磨良知的作品」，喊話《世紀血案》不該上映。

另外，政治評論員溫朗東和民進黨立委沈伯洋也都在自己的Threads發文，溫朗東認為外流的劇本應該具有可信度，而其以事件發生數十年後的記者視角來推斷史明為林宅血案的兇手，如此便設計出「三重卸責」的敘事閉環，以暗示來卸責給史明，此也讓人難以究責。

沈伯洋則以此劇本談及歷史竄改，而歷史竄改主要分2種，一種是「模糊化」，讓社會大眾逐漸遺忘；另一種則是將責任轉移，讓悲劇歸咎於外部或特定政治立場，雖然無法確認《世紀血案》採用哪一種，但沈伯洋也指出，如果是轉移責任，恐將讓台灣對舊黨國敘事走向歷史扭曲。

