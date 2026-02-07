不只法國逮到中諜！北約最高機密遭內鬼洩露 希臘空軍高官竟暗通北京

歐洲近期接連爆發兩起涉及中國的間諜指控，引發安全擔憂。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

[Newtalk新聞] 歐洲近期接連爆發兩起涉及中國的間諜指控，引發安全擔憂。據多個 X 帳號引述外電報導，希臘一名高階空軍軍官因涉嫌將包含北約部隊動向與秘密計畫在內的高度敏感資訊提供給中國情報部門而遭逮捕；無獨有偶，法國當局亦於日前逮捕 4 名涉嫌從事間諜活動、向中國提供敏感資訊的人士，其中包含 2 名中國公民。這兩起事件發生於中歐關係處於經濟安全與技術競爭的敏感時期，再度挑起歐洲對外國干預與工業間諜活動的高度警覺。

根據 X 帳號「NEXTA」發布的貼文指出，希臘逮捕了一名能夠接觸「高度敏感北約資訊」的空軍軍官。該名軍官服役於通訊與電子系統相關單位，此職務使其不僅能取得希臘的軍事行動數據，更能接觸來自整個北約聯盟的資料。調查人員懷疑他將涉及部隊動向與聯盟秘密計畫的機密情報傳遞給中國情報機構，並試圖招募其他軍事人員。此事直接衝擊北約這個全球最大軍事聯盟的內部安全。

希臘逮捕了一名能夠接觸「高度敏感北約資訊」的空軍軍官。 圖：翻攝自 X 帳號 @NEXTA

另一方面，根據 X 帳號「量子．王文哈哈（新中國聯邦）」帳號引述《路透社》的報導，法國當局於 2 月 4 日逮捕了 4 名涉嫌從事間諜活動的個人。被捕者包括 2 名中國公民及 2 名法國公民，他們被指控向中國提供損害法國國家利益的敏感資訊。報導提到，此案涉及對法國戰略領域，例如技術或工業機密的滲透。法國檢察官辦公室已啟動正式調查，案件凸顯在技術轉讓與經濟安全議題備受關注的當下，歐洲安全機構正加強打擊此類被視為「外國干預」的活動。

這兩起分別發生於希臘與法國的事件，時間點接近且均指向中國，立即引發歐洲對於跨大西洋防務聯盟機密保護以及關鍵技術與工業情報安全的雙重憂慮。希臘案件直接關乎北約的集體作戰安全與資訊共享體系，而法國案件則聚焦於經濟與科技領域的戰略資產保護。歐洲各國長期以來對工業間諜活動存在擔憂，近期的逮捕行動顯示相關安全機構正在採取更為嚴厲的調查與打擊措施。

