不只洗碗！家事達人揭洗碗精「2大隱藏版」除菌用途

廚房常見的洗碗精，功能其實不僅止於清洗碗盤。家事達人陳映如分享洗碗精「2大隱藏版除菌用途」，只要在海綿、砧板倒上適量洗碗精就能有效抑制細菌孳生，貼文引發討論。

家事達人陳映如在臉書「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」分享，她習慣仔細閱讀清潔產品的包裝說明，意外發現洗碗精竟藏有除菌妙用。陳映如指出，海綿使用後只需擰乾水分，直接在表面倒上適量洗碗精，關鍵是「不用沖洗」，就這樣靜置到下次使用前再清洗即可，能有效抑制細菌孳生。至於砧板的除菌方式，她建議清洗乾淨後，在表面倒上洗碗精並靜置約二十分鐘，之後徹底沖淨就能達到除菌效果。

針對砧板清潔，陳映如也提醒常見的錯誤做法。她表示，處理海鮮後的砧板千萬不能用熱水沖洗，因為高溫會使蛋白質凝固，反而將腥味「鎖」在砧板上。正確的清潔方式應該是使用洗碗精搭配冷水清洗，再淋上白醋靜置十分鐘即可去除異味。

她也強調，砧板使用後務必立起來保持通風，若發現有發霉情況，建議直接丟棄以免影響健康。陳映如在貼文中也特別註明，這款洗碗精含有除菌成分，除菌是指清洗及去除碗盤上細菌，並非除掉所有細菌。

