不只洗錢、詐騙！太子集團經營色情網站拉賭客 客服、會計8人交保

太子集團在台經營色情網站，吸引民眾加入會員，掏錢儲值點數，點數除了能觀看大量線上影片，還能連結到博弈網站使用，專案小組8日再拘提兩家公司負責人、客服以及會計共8人到案，檢方訊後分別以10萬到50萬元交保。

太子集團2015年由中國籍陳志創辦，長期在柬埔寨大規模跨國詐騙、資金洗錢，騙取大量加密貨幣，總價值超過4兆3680億，台北地檢署發動七波搜索，案件持續擴大追查中；陳志8日在柬埔寨遭逮，遣送中國接受調查。

