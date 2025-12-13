不只派兵援俄攻烏 金正恩證實北韓派工兵助俄掃雷

北韓官媒朝中社12月13日發布照片，平壤當局前一天舉行歡迎一支工兵團返國儀式，領導人金正恩擁抱一名坐輪椅的受傷軍人。路透社



北韓領導人金正恩去年派兵赴俄羅斯，協助俄軍攻打烏克蘭。他更首度證實，數個月前曾派遣部隊前往俄羅斯庫斯克州，執行掃雷任務。

英國《衛報》引述北韓官媒朝中社13日報導，平壤當局12日舉辦一場儀式，歡迎一支工兵團返國。金正恩在儀式中證實，這支部隊正是前往俄國執行掃雷任務。

金正恩上指出，這支部隊自8月開始、為期120天的部署期間，共有9人殉職。他並追授殉職人員國家榮譽，為其英勇行為「增添永恆光彩」。

他表示，這些官兵在掃雷任務的休息空檔，還「寫信給自己的家鄉與村莊」。

廣告 廣告

金正恩對部隊發表講話時指出：「無論軍官或士兵，你們幾乎每天都在克服難以想像的身心負擔，展現出集體英雄主義。」他還表示，「部隊在不到3個月內創造奇蹟，將大片危險區域轉化為安心安全之地」。

金正恩的發言，被視為北韓罕見承認分派士兵進行有致命風險的任務。

在北韓官媒公布的照片中，金正恩在平壤舉行的儀式上面帶笑容地擁抱返國官兵，其中一些人看起來受傷，坐在輪椅上。一名坐著輪椅、身穿軍服的士兵情緒激動，金正恩擁抱他加以安撫。

其他照片還包括金正恩慰問殉職士兵家屬，並在一名殉職士兵的肖像前下跪致意，將疑似勳章與鮮花等物品放在遺照旁。他也提到，「在那等待120天的痛苦中，一刻也未曾忘記那些被摯愛的兒子」。

北韓官媒朝中社12月13日發布照片，平壤當局前一天舉行歡迎一支工兵團返國儀式，領導人金正恩在紀念碑前以半跪姿獻花。路透社

北韓官媒朝中社12月13日發布照片，平壤當局前一天舉行歡迎一支工兵團返國儀式，領導人金正恩在殉職軍人遺照別上勳章。路透社

北韓去年派出1萬多名軍人赴俄國，支援俄國侵略烏克蘭的戰爭，去年10月北韓士兵即現蹤俄國邊境州庫斯克的前線。烏克蘭軍方也曾活捉數名北韓軍人。

直到今年4月，北韓才證實派兵支援俄羅斯，且有士兵在戰鬥中陣亡。

根據南韓、西方情報機構及分析家說法，北韓派兵援俄，俄羅斯則以金援、軍事技術、糧食與能源供應作為回報，使得在外交上高度孤立的北韓，得以閃避國際社會對其核武與飛彈計畫施加的嚴厲制裁。

北韓今年8月曾舉行一場儀式，追悼在俄烏前線陣亡士兵，當時朝中社公布的照片中，一名返國士兵情緒潰堤，將臉埋在金正恩胸前，金正恩也紅著眼眶輕拍安慰。

而在6月29日北韓官媒公布的畫面中，金正恩表情嚴肅撫棺，並為棺木覆蓋國旗，這是北韓官媒首次向民眾呈現援俄北韓軍在俄羅斯前線陣亡的相關畫面。

更多太報報導

英王查爾斯宣布抗癌有成 歸功於早期診斷

中共又一高官落馬？連續缺席2場重要會議 政治局委員馬興瑞下落不明

歐盟同意無限期凍結7.7兆俄羅斯資產 擬向烏克蘭提供「賠償型貸款」鋪路