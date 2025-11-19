不只流感！日本旅遊 「蘋果病」也增加 醫點名3族群注意
日本近期不僅流感疫情升溫，好發於兒童的「蘋果病」（傳染性紅斑）也呈現增加趨勢。兒童感染科醫師顏俊宇指出，最近診間出現不少傳染性紅斑病例，並提醒3族群要特別小心。
醫師顏俊宇在臉書粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」分享了一則病例。一位5歲男童被媽媽帶來就診，臉頰及手臂上的紅疹已持續兩週。經詢問得知，一家人兩週前剛從日本旅遊回來，男童回台後出現輕微感冒、微微發燒，接著開始長紅疹。
經檢查後，醫師發現男童喉嚨沒有化膿、沒有草莓舌、皮疹也沒有砂紙般粗糙感，因此先排除需要抗生素治療的猩紅熱，研判應是傳染性紅斑，也就是俗稱的「蘋果病」。顏俊宇表示，日本今年蘋果病通報數確實有上升趨勢，近期旅遊返台的孩童出現蘋果臉與網狀紅疹的機會相對變高，台灣目前仍以散發個案為主，但臨床上明顯感受到旅遊相關病例增加。
顏俊宇說明，蘋果病好發於5至15歲兒童，名稱源自「臉頰像被打了一巴掌般的蘋果紅」。顏俊宇醫師解釋，此病通常透過飛沫接觸傳染，在臉紅出現前一週傳染力最強，出疹後反而較不會傳染。蘋果病的病原是Parvovirus B19病毒，典型症狀可分為三個階段：前驅期、皮疹期和波動期。
前驅期約持續1至2天，患者會出現輕微發燒、頭痛、喉嚨痛、倦怠等感冒樣症狀。進入皮疹期後，臉頰會開始鮮紅，1至4天後會出現網狀蕾絲樣紅疹，多發生在手臂和身體，通常不癢也不痛。波動期則持續2至4週，紅疹會忽明忽暗，遇到運動、日曬、洗熱水澡或情緒激動時，症狀會變得更加明顯。
顏醫師指出，蘋果病是自限性疾病，通常不需要使用特效藥，一般退燒藥物、多休息、多喝水即可。多數孩童1至2週就會康復，網狀紅疹可能會持續4至6週，但不會留下疤痕，感染後多半會終身免疫，目前沒有疫苗可預防。
值得關注的是，部分族群感染蘋果病後可能出現較嚴重的後果。顏俊宇醫師提醒，孕婦若感染，可能會影響胎兒，導致胎兒貧血或胎兒水腫；溶血性疾病患者（如地中海型貧血、G6PD缺乏症）可能會出現再生不良性貧血；免疫力低下者感染後病程較長，可能會有持續貧血的狀況。
