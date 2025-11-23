不只海軍沱江艦可能移撥濱指部 傳快速布雷艇也曾納入討論
〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍濱海作戰指揮部明年7月成軍，將納入海鋒大隊所屬反艦飛彈車、海洋監偵部隊及「光華六號」飛彈快艇，是否將可掛載雄三超音速反艦飛彈的12艘600噸「沱江級」巡邏艦一併納入，還在研討當中。知情人士說，考量濱指部任務屬性，原隸屬海軍192艦隊的快速布雷艇，也曾納入討論之列，但尚無結論。
海軍濱海作戰指揮部原訂於明年元旦成立，將使現有海軍艦隊指揮部、海軍陸戰隊的海軍司令部，有了第三個下轄指揮部層級的作戰部隊，但考量這個等同軍團級規模的勁旅，人員、裝備與訓練都還沒完全到位，因此規劃延後至明年7月才成軍。
在海軍艦隊指揮部131艦隊所屬30艘「光華六號」飛彈快艇，確定移編至濱指部，仰賴射程150公里以上的雄風二型反艦飛彈，增加打擊範圍之後，現傳出可搭載12至16枚「雄風」系列反艦飛彈、同屬131艦隊的600噸沱江級巡邏艦，也可能在移撥之列。
事實上，考量海軍濱指部負責濱海至灘岸的反艦、反舟波戰力，因此軍方對於要將哪些船艦，從艦指部移撥的討論相當多。知情人士說，除了上述二型搭載雄風反艦飛彈的輕快艦艇，主要在近岸作業、負責港灣、要道布雷任務的快速布雷艇，也曾在是否移撥至濱指部的討論範疇，但目前尚無確切進度與結論，在濱指部明年7月成軍前，都還存在變數。
快速布雷艇是國造小型輔助船艦，滿載排水量376噸，雖然僅仰賴20公厘機砲、7.62公厘機槍用於自衛，但其艇身中、後段搭載自動化布雷系統，最多可搭載64枚國造「萬象」水雷，是重要的「不對稱戰力」。考量水雷成本低、難以排除，若布放在要港、重要水道，不但可能造成敵船團損傷，還可增加敵方掃、獵雷的時間成本。海軍192艦隊現有4艘快速布雷艇，預計明(2026)年底前再獲得6艘。
