不只海邊能穿！2026爆紅度假穿搭公式公開，4大單品讓時髦感開外掛

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（圖／品牌提供）

今年夏天的度假穿搭，進化成能一路從機場、咖啡廳、海邊穿到晚餐約會的時髦日常。現在最受歡迎的度假單品，不只要好看，還得舒服、輕盈、好搭配的高級鬆弛感。從細肩帶洋裝、成套休閒穿搭，到亮色系與編織元素，今年夏天的旅行衣櫃關鍵字，就是把effortless chic直接穿上身。

細肩帶洋裝才是真正的旅行 MVP

每到夏天，細肩帶與無袖洋裝根本像自帶度假濾鏡。一件套上，不需要思考搭配，就能立刻進入「等等是不是該去海邊喝調酒」的狀態。今年尤其流行帶點空氣感剪裁與微寬鬆輪廓，不只能修飾身形，還會讓整個人看起來更輕盈。尤其旅行最迷人的地方，就是永遠不知道下一秒會不會突然出現浪漫晚餐、海景酒吧或意外邂逅，所以行李箱裡真的該準備一件「隨時可以漂亮登場」的洋裝。

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（圖／A.P.C、GANNI、self-portrait）





成套休閒穿搭＝懶人時髦公式

旅行最怕什麼？不是忘記帶護照，而是早上醒來還要想穿搭。這時候成套式穿搭根本是時尚界發明來拯救旅人的偉大存在。從輕薄襯衫＋短褲，到針織套裝，今年的度假風格越來越講究「舒服得很高級」。這類套裝真的超實穿，早上配球鞋去咖啡廳，晚上換雙涼鞋與耳環，就能直接切換成晚餐模式，完全不用重整造型。

（圖／KENZO）

（圖／GANNI、Isabel Marant）

鮮豔色系才是夏天快樂開關

平常不敢穿的亮黃色、橘色、亮粉色，到了夏天真的會突然變合理。尤其旅行時，色彩本來就是氛圍的一部分。今年流行的高彩度單品，比起過去複雜印花，更偏向「簡單輪廓＋強烈顏色」的搭配方式，看起來乾淨卻超吸睛。旅行時穿亮色真的有種神奇效果，整個人看起來心情會變很好，連照片都像自帶濾鏡。

（圖／GANNI、A.P.C.）





編織與鏤空元素，把海風感直接穿上身

如果說夏天有專屬材質，那一定少不了編織與鏤空元素。今年從透膚洋裝、鉤織罩衫到鏤空針織單品全面回歸，重點不只是性感，而是一種很自然的鬆弛感。這類單品最厲害的地方，在於它不用太多配件就很有存在感，簡單搭雙拖鞋、草編包，就能把「夏日自由感」直接拉滿。

（圖／GANNI）

（圖／Isabel Marant）









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