不只消滅宿醉、頭痛！研究曝「這食材」比喝水解酒…還能幫糖尿病患者減重

薑黃有助於緩解宿醉。示意圖／取自免費圖庫photo-AC

不少民眾在喝下如威士忌、琴酒等烈酒後隔天必定宿醉，也因此挖出不少解決宿醉的撇步，包括喝酒前先吃碳水或蛋白脂肪類食物、補充B群與薑黃等。事實上，近年已有多項研究指出，常見於咖哩的香料「薑黃」及其活性成分「薑黃素（Curcumin）」具有多重健康效益，不僅有助於減輕宿醉，還可能協助第二型糖尿病患者改善體重。

薑黃素可降低血液酒精與乙醛濃度

根據太陽報（The Sun）引述南韓某研究結果報導，該研究針對薑黃素與宿醉的關係進行實驗，團隊招募27名男性與女性受試者，並讓受試者們飲用酒精濃度高達16.5%的燒酒，其中被分為「實驗組」的受試者飲酒前30分鐘需服用薑黃素補充劑，被分為「對照組」的受試者則未服用。研究人員在受試者飲酒後進行血液酒精濃度、呼氣酒測，並要求所有受試者在接下來15小時內填寫身體不適與宿醉症狀問卷。

研究結果顯示，「實驗組」受試者的血液酒精濃度較低，呼氣酒測讀值也明顯下降，其中87%受試者完全沒有宿醉症狀，相較之下，「對照組」中只有68%受試者沒有宿醉症狀。研究指出，宿醉主要源自肝臟代謝酒精時產生乙醛（Acetaldehyde），當乙醛累積到一定程度，就會引起頭痛、頭暈等不適。

喝酒後的隔天恐因宿醉造成頭痛。示意圖／ChatGPT

研究人員金普炯博士（音譯，Dr. Bo-Hyung Kim）表示，薑黃素能促進乙醛快速排除，也具有抗氧化效果，但研究團隊也強調，要達到有效劑量，恐怕只有補充劑、薑黃粉才做得到，因為一般飲食難以攝取足夠薑黃素。研究以咖喱為例指出，薑黃雖然是咖哩原料，但一般即食咖哩中的薑黃素含量極低，難以達到研究中的有效劑量。

除了南韓研究，日本研究也證實薑黃能在飲酒後減輕頭痛、加速平衡感恢復；另有研究發現，飲酒後食用薑黃者的血中乙醛濃度比喝水者低40%，顯見薑黃素能有效解決宿醉，而《本草綱目》也記載，薑黃可促進血液循環、增加膽汁分泌，有助於加速排毒。另外，美國南卡羅來納大學分析1943項食物與發炎研究後，評選出最具抗發炎作用的45種食物中，薑黃更是名列前茅。

薑黃素有助第二型糖尿病患者減重

除了宿醉，刊登在《營養與糖尿病》（Nutrition & Diabetes）期刊的研究顯示，薑黃素可能有助於改善第二型糖尿病患者的體重與代謝。研究團隊將受試者隨機分成「薑黃素補充組」與「安慰劑組」，並觀察受試者體重、BMI、體脂率、腰圍、臀圍等身體指標。

研究結果發現，「薑黃素補充組」受試者的身體數據全面改善，除了平均減重約2公斤、腰圍減少2至3公分，體脂率與臀圍也同步下降。研究團隊推測，薑黃素可能影響代謝、減少食慾，有助於降低身體發炎症狀，這些因素也共同促成受試者們的體重下降；但研究人員也提醒，雖然薑黃素的減重效果值得肯定，但仍強調薑黃應作為正式治療的輔助，不應取代正規醫療處置。



