不只涉詐助理費！高金素梅募中國製快篩 疑中共介入、違反醫療法調查中

社會中心／台北報導

無黨籍立法委員高金素梅今天（10日）上午住家和立院辦公室遭到檢調搜索，北檢證實，高金素梅涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案遭約談。據了解，違反醫療器材管理法部分，高金素梅曾募集中國製快篩，疑與中共有關，仍待檢方調查釐清。

台北地檢署指出，本案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦，高金素梅立委及其張姓助理等人，因涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，10日主任檢察官、檢察官於指揮國安站調查官，兵分多路搜索高金素梅委員住所、國會辦公室及相關人員之住居所等30處據點。

廣告 廣告

台北地檢署表示，本署同步通知高金素梅委員、張姓助理、台東縣議員陳政宗、屏東縣議員越秋女及花蓮縣議員簡智隆等18人到案說明，目前持續調查釐清中。

關於違反醫療器材管理法部分，據《自由時報》報導，2022年九合一大選期間，無黨籍屏東縣議員越秋女，被控以中國製快篩試劑等防疫物資行賄選民，越秋女一審被判無罪。但檢調追查出中國製快篩是由高金素梅所募集，將再調查有無違法或中共介入。

更多三立新聞網報導

毒駕女撞死高材生派出所長 精神鑑定出爐！亡者父怒：這口氣嚥不下去

2男全身焦黑喪命！火調初步勘驗出爐 「1樓房間」竄火延燒

來自花蓮的驕傲！桌球阿美公主林家瑜 伊斯坦堡刻下「台灣名字」

「山豬王」、「馬王」入列！太子集團超跑豪車競拍 北檢曝時間、地點

