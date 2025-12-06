不只涉霸凌打人...8歲兒傳在校「脫褲」示眾 賴瑞隆：和同學嬉鬧後不妥行為

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

有意角逐明年高雄市長選舉的民進黨立委賴瑞隆，近日被指控其小二兒子在校涉霸凌與性平的不當行為。賴瑞隆8歲兒子被控在校多次攻擊同學，把女同學追打到廁所，將人堵在門外長達12分鐘，並恐嚇「出來就打死你」，受害學童不只1人。如今還傳出，賴瑞隆兒子曾在校做出「脫褲示眾」的不雅舉止，校方已經依規定通報性平。對於孩子的脫褲行為，賴瑞隆事後了解，是兒子和男同學嬉鬧好玩，才出現不妥行為。

賴瑞隆8歲兒子被控在校涉及霸凌同學，並傳出曾做出「脫褲示眾」的不雅舉止，校方已經依規定通報性平。（圖／記者許詠晴攝）

據《TVBS新聞網》報導，受害女童母親指出，事件發生在10月中旬，孩子遭同學毆打太陽穴與頭部，嚇得躲進廁所卻仍被窮追不捨，賴瑞隆兒子在廁所門口插腰嗆聲，持續恐嚇近12分鐘，放話「出來就打死你」、「甩你耳光」等語。直到其他同學發現並協助脫困，女童才被救出。

受害者家長控訴，第一時間向校方反映疑遭冷處理，直到報案後才得知加害者家長身分，讓他們倍感壓力。據悉，賴瑞隆兒子活潑好動且曾學過空手道，過去在舊校也因攻擊同學爆出衝突紀錄，因此才會轉學，未料又再度傳出霸凌事件。

除了霸凌爭議，賴瑞隆兒子也被爆料曾在校園「脫褲示眾」，據《自由時報》報導，賴瑞隆回應，事後了解後得知是孩子與幾位男同學玩鬧時，有人突然問敢不敢脫褲子，孩子可能覺得好玩才做出不妥作為。他強調校方得知後立即通報家長並安排身體教育課程，讓學生學習尊重身體界線。

面對兒子涉霸凌指控，賴瑞隆5日於記者會表示，對於孩子的事情造成這麼大的風波，他感到自責也很抱歉，坦言自己大部分時間都投入政治工作，對孩子的陪伴、教養確實不夠，他會自我檢討，未來花更多時間引導小孩。

