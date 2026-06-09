不只深化邦誼！蕭美琴把台灣無人機帶進帛琉 太平洋布局悄悄出現新訊號
副總統蕭美琴出訪帛琉，外界多半聚焦在邦交、外交與區域合作。
但這次訪問裡，其實藏著一個容易被忽略的重要訊號。
台灣把無人機帶進了帛琉。
根據總統府公布的行程，蕭美琴與帛琉總統惠恕仁共同見證我國外交部捐贈無人機，帛琉則由人力資源、文化、觀光暨發展部代表受贈。表面上看起來是一項技術合作計畫，背後卻連結著台灣近年積極發展的另一條戰略主軸：無人機。
過去幾年，從俄烏戰爭到中東衝突，再到台海防衛討論，無人機已從科技產品變成國家安全與治理能力的重要工具。對帛琉這樣由數百座島嶼組成的海洋國家來說，無人機的用途更不只是軍事，而是海域巡護、非法捕魚查緝、海岸監測、觀光管理、災害救援與環境保護的重要助手。
因此，這次捐贈的意義並不只是設備援助，而是能力援助。
更值得注意的是時間點。近年中國持續擴大在太平洋島國的影響力，從港口建設、基礎設施投資，到警政與安全合作，北京正積極爭取區域影響力；另一方面，美國、日本、澳洲也陸續加強與太平洋島國合作，希望維持區域穩定與自由開放的印太秩序。
就在這場競逐之中，台灣選擇用另一種方式參與。
不是軍艦，不是基地，而是技術；是無人機，是人才培訓，也是治理能力合作。
如果說過去的援外模式偏向農技團、醫療團與獎學金，那麼今天的台灣，正開始把自己的科技優勢帶進外交現場，而無人機正是其中最具代表性的項目之一。
這件事之所以值得注意，還有另一個原因。最近幾個月，台灣內部正激烈討論無人機產業發展，從國防自主、非紅供應鏈，到立法院針對無人載具產業的攻防，無人機早已不只是產業議題，而是國家戰略的一部分。
如今，這項能力開始走出台灣。
從台灣本島走向太平洋，從產業政策走向外交工具，從供應鏈走向國際合作。
很多人看到蕭美琴訪問帛琉，看到的是邦交與外交；但若把鏡頭拉遠，也許更值得注意的是另一件事：台灣正在把自己的科技能力，逐漸轉化成國際影響力。
而這四架出現在帛琉的無人機，或許正是台灣走向太平洋的新起點。
（圖片來源：總統府官網）
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