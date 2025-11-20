不只減肥！間歇性斷食還可「活化長壽基因」 有助延緩老化

家醫科醫師李思賢指出，長壽基因實為一組名為Sirtuin（沉默基因）的蛋白家族，當這些基因被活化時，能強化粒線體功能，有效延緩老化。他建議可從間歇性斷食開始，搭配營養干預及有氧與阻力運動，幫助身體啟動「長壽程式」，達到延緩老化的效果。

醫師指出，長壽基因實為一組名為Sirtuin（沉默基因）的蛋白家族，當這些基因被活化時，能強化粒線體功能，有效延緩老化。 （示意圖／Pixabay）

李思賢在其臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」中詳細解釋，Sirtuin家族的長壽基因能從能量代謝、發炎反應及粒線體運作等基礎細胞機制啟動修復模式。當這些基因被活化時，細胞效率提升，自我清理能力增強，有助於延緩老化並促進長壽。他提出三種方法來活化長壽基因。

第一種方法是間歇性斷食。李思賢表示，臨床發現每天禁食16小時，只在8小時內進食的人，血糖波動較小，精神也更集中。這不僅是因為進食熱量減少，更重要的是在斷食期間，長壽基因被激活，身體會轉向修復與回收模式，有助於延緩老化。

第二種方法是營養干預與抗氧化飲食。研究顯示，補充NMN（Nicotinamide Mononucleotide）或NR（Nicotinamide Riboside）、紫檀芪（Pterostilbene）等營養補充品，有助於強化長壽基因的表現與提升身體修復效率。李思賢也指出，日常飲食中含多酚的食物，如藍莓、可可、橄欖油和紅酒等，也具有類似效果。

控制進食的時間，有助長壽基因被激活，身體會轉向修復與回收模式，有助於延緩老化。 （示意圖／Pixabay）

第三種方法是規律運動與作息。李思賢引述研究指出，運動後骨骼肌中的SIRT3活性上升，能幫助粒線體更有效率地燃燒脂肪與產生能量，這種微壓力正是讓細胞保持年輕的關鍵。他解釋，SIRT3是抗老化的主角，平日待在粒線體內，協助能量順暢產生並減少自由基，而進行有氧或阻力運動，可有效激發SIRT3的活性。

李思賢強調，人無法阻止老化，但可以改變老化的速度。從間歇性斷食開始，配合適當運動與營養干預，能讓Sirtuin這組長壽程式逐漸啟動。他表示，這些方法不會立即讓人變年輕，但會使細胞漸漸回到應有的節奏，默默為身體「逆齡」，達到延緩老化的效果。

