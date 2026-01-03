不只滑雪！北海道F VILLAGE冬季玩法公開，泡湯、美食、住進棒球場！

（圖／品牌提供）

北海道札幌一直是台灣人冬季旅日的首選城市之一，位於札幌近郊北廣島市的「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」，冬季重頭戲雪上樂園「Snow Park」限定登場，除了經典的滑雪、滑雪板、雪橇之外，F VILLAGE Snow Park還提供了多樣新穎的雪地活動選擇，像是「兒童雪上越野車」、「Snow Mountain」、「SWING MAX」等，旅客可依照不同年齡與需求選擇適合自己的雪上活動，即使沒有滑雪經驗也能盡情投入。

（圖／品牌提供）

這座複合式大型旅遊園區，還擁有享受購物、美食、溫泉、戶外活動等豐富的設施，這裡也是北海道日本火腿鬥士隊的新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，擁有開闔式屋頂的天然草皮球場。還有巨大的玻璃外牆讓旅客在運動與大自然交融的空間中感受四季變化。位於球場內的「TOWER 11」可以享受前所未有的觀賽體驗，例如在世界首個球場內的溫泉桑拿內，一邊放鬆入浴、一邊觀看精彩刺激的球賽；或是入住球場內的飯店「tower eleven hotel」，在滿滿的棒球元素的客房中，以絕佳角度觀賞場上比賽。

F VILLAGE目前針對海外旅客推出了專屬活動，前往TOWER 11服務中心出示護照，即可獲得獨一無二的紀念三角旗作為這趟北海道旅程的專屬紀念。此外，2026年2月28日前，台灣的旅客只要出示台灣護照，還可獲得古林睿煬投手的限定貼紙。數量有限，各位球迷朋友千萬別錯過。

雖然冬季為日職休賽期間，但來到F VILLAGE一樣有滿滿的行程可以度過一整天。早上可以先前往「ES CON FIELD HOKKAIDO」球場，參加「Stadium tour 場館導覽之旅」，讓北海道日本火腿鬥士隊的啦啦隊Fighters Girl帶您導覽球場、進入平時無法進去的區域一探究竟。

（圖／品牌提供）

導覽結束後，記得前往 TOWER 11 欣賞巨大的牆面藝術，接著到旁邊的 Fighters 商店選購限定周邊與多款與 Fighters 聯名的知名伴手禮，就算不是球迷也會逛到停不下來！逛不夠也沒關係，園區內還有一間「HUB HOKKAIDO SELECT SHOP」，不只北廣島與周邊地區，北海道各地嚴選的特產與伴手禮也都可以在這裡買到，讓你一站購足各種北海道名產。

逛累了就是要吃美食補充體力！在 tower eleven foodhall by Nipponham可以品嘗只有在這裡才吃得到的熱狗；在「SORA TO SHIBA BY YONA YONA ALE」則能一邊拿著球場內自家釀造的精釀啤酒，一邊享用捲餅披薩等餐點。園區內也有多家名店進駐，其中來自函館的超人氣壽司店 「函太郎」 更是必訪推薦。

（圖／品牌提供）

享用完美食，下午就可以前往雪上樂園Snow Park盡情暢玩！玩到晚上也不用擔心住宿問題。園區內除了日本第一家能欣賞球場景色的飯店 tower eleven hotel 外，還能選擇入住露營區「BALLPARK TAKIBI TERRACE ALLPAR」，完全不用自備任何裝備，就能輕鬆享受浪漫露營。隔天則可前往札幌市區、小樽等地繼續觀光，或直接啟程前往機場返家，為完美旅程畫下句點。

（圖／品牌提供）

北投、礁溪同步登場！晶華旗下溫泉品牌冬季住房專案登場，清酒＋藝術一次療癒！