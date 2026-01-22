不只滿堂紅涉洗錢 台菜餐廳金華苑負責人50萬交保

台北市 / 綜合報導

知名麻辣鍋滿堂紅的蔡姓負責人，涉嫌把公司當成水房幫詐騙集團洗錢，11月遭到羈押禁見，檢警深入追查，發現疑似有其他公司同樣利用公司帳戶，協助詐團洗錢，昨(21)日發動第2波搜索，兵分14路，分別將7間公司的負責人拘提到案，而知名台菜餐廳金華苑的詹姓負責人也入列，訊後以50萬元交保，並限制住居及出境出海。

一下車就不停地拉起外套擋臉，他是金華苑私廚的詹姓負責人，21日遭到檢警拘提，因為他疑似協助滿堂紅，替詐騙集團洗錢，台菜畫面，一道又一道的經典菜餚，讓人看了口水直流，金華苑的台菜是不少饕客的口袋名單，但也捲入洗錢風波。

滿堂紅的蔡姓負責人，去年11月13日遭到羈押禁見，檢方21日發動第2波搜索，兵分14路追出7家公司與滿堂紅合謀，其中包括蔡姓負責人的表弟，及金華苑私廚的詹姓負責人，都被檢警拘提到案。

一步出北檢馬上用黑色外套包住整顆頭，他是其中一間涉案公司的張姓負責人，訊後依30萬元交保限制住居出境出海，檢警追查滿堂紅洗錢案，發現疑似還有其他公司，也利用公司帳戶幫詐團收水。

檢警查出去年4月至8月，有詐團利用假檢警、假投資手法，詐騙18名被害人高達9億多元，其中有1億多元流入10多個公司帳戶，而當中有9間公司都是由滿堂紅的蔡姓負責人控制，她疑似利用公司帳戶開立假發票做假帳，將款項匯到境外進而產生資金鏈斷點。

滿堂紅負責人涉嫌洗錢，重重打擊品牌形象，沒想到如今還有其他公司也傳出疑似涉案，將持續調查釐清。

