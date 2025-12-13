不只漂亮還會讀書！呂文婉女兒考上律師「超仙正面照」曝

娛樂中心／吳宜庭報導



資深媒體人呂文婉多年來活躍於各大談話性節目，以犀利觀點與清楚分析深受觀眾喜愛。結束婚姻後，她獨自撫養女兒Mareen長大，母女一路相互扶持、感情深厚。先前她才在社群平台分享，23歲的Mareen歷經5年苦讀，順利自東吳大學法律系畢業，當時呂文婉在畢業典禮上感性落淚，直呼那是一段「看似一眨眼、實則漫漫長路」的歷程。









23歲學霸女兒太狂！呂文婉爆哭曬「超仙正面照」嗨喊：美女律師誕生

呂文婉發文，「一切煎熬終於放下，我家美女律師誕生了」。（圖／翻攝自呂文婉臉書）

近日再傳喜訊，呂文婉昨（12）日於臉書興奮宣布女兒通過國家考試，正式成為「準律師」，激動寫下：「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下，我家美女律師誕生了」，她也分享母女倆先前赴日旅遊的合照，畫面中兩人身穿厚外套、笑容燦爛。貼文曝光後迅速湧入大量祝福，許多網友紛紛留言恭喜，「美女阿母生個美女律師女鵝」、「這麼可以這麼美又這麼優秀，恭喜」、「恭喜熬出頭，女兒美又優秀！媽媽的嬌傲」。



根據《三立新聞網》報導，呂文婉女兒自今年6月自東吳法律系畢業後，便全心投入國家考試準備，如今應屆順利考上，讓她感動直言：「女兒的辛苦都值得了」。她也表示，律師執照只是第一步，未來還需歷經實習、累積實務經驗，才能確定專攻領域。回想女兒從小立志幫助弱勢，童年時常在攝影棚化妝間寫功課，如今再創人生重要里程碑，呂文婉滿是驕傲與欣慰，直呼這一刻「真的與有榮焉」。

