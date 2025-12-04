不只濱崎步遭中國打壓 民進黨列7大咖藝人也曾受「文化恐怖主義」傷害

​日本天后濱崎步上周末在上海的演出在開唱前突遭取消，同一天，日本歌手大槻真希在上海萬代嘉年華演唱《航海王》名曲時，現場竟遭熄燈強制中止。對此，民進黨中國事務部今（4）日表示，這並非單一事件，而是中共系統化的「文化恐怖主義」再次上演，透過舞台瞬間被審查鐵拳摧毀的方式，向外界發出赤裸裸的政治恐嚇訊號：「只要你被視為政治風險，我就能讓你瞬間消失。」

民進黨中國事務部整理過往事件指出，中共對文化領域的跨國鎮壓已運作長達30年。從1993年演員李察．吉爾因替西藏發聲遭封殺、到2008年碧玉（Bjork）在上海喊「西藏」後受調查，再到2016年Lady Gaga與達賴喇嘛會面後遭全面封殺，中共將政治審查擴張至全球演藝界。而香港歌手何韻詩也曾因被中國官媒指控後，遭外國企業取消表演，引發外界關注中國對跨國企業的政治施壓。

民進黨中國部指出，台灣藝人更長期處於中共的系統化政治恐嚇之下，包括張惠妹因在2000年演唱國歌被封殺13年、張懸因在倫敦舉國旗遭網軍圍剿，以及16歲的周子瑜在節目揮國旗後被迫錄製道歉影片，皆反映出中共以「傷害中國人民感情」之名進行的荒謬政治壓迫。近年更進一步要求在中國發展的台灣藝人定期轉貼「台灣必歸」等政治口號，逼迫藝人表態效忠，使藝人淪為中共統戰工具。

民進黨中國事務部指出，中共正將內部的言論審查外溢成全球政治武器，企圖將世界推入北京所設定的言論邊界，形成從自我審查、企業屈服、平台跪下，到演唱會被「消失」的寒蟬效應。同時，中國的「長臂管轄」也已滲入文化、娛樂、企業與媒體領域，使政治人物、倡議者、學者與藝人在行動前即產生心理恐懼。面對中共持續擴張的文化恐怖主義，全球民主社會必須保持高度警覺，以堅定意志與行動捍衛民主自由，才能防止紅色恐怖侵蝕國際秩序，阻絕極權主義在文化與公共領域擴散。

