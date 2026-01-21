不只濱崎步…中共又出手！日女星上海行突喊卡「1句」嗆爆

娛樂中心／江姿儀報導



2025年底中日關係惡化，中國反日情緒高漲，官方為表達對日本說法的不滿，祭出多項制裁政策，還限制日人在中國的演藝活動，連「辣妹天后」濱崎步的演唱會都臨時取消，甚至歌手大槻真希演唱到一半，突然熄燈、中斷歌曲，被請下台。沒想到時隔1個多月，中方仍未停手，有「動漫女神」之稱的多棲女星中川翔子原定於今年3月的上海活動，突然取消，主辦方解釋為「不可抗力因素」，惹怒大批粉絲。





不只濱崎步…日女星上海行遭「不可抗力」喊卡！她慘吞中共鐵拳反嗆：受夠了

濱崎步上海演唱會、澳門壓軸場被取消，即使0觀眾，她仍堅持完成表演，引發粉絲心疼，也獲得大批網友力挺。（圖／翻攝自IG@a.you）

廣告 廣告





不只濱崎步…日女星上海行遭「不可抗力」喊卡！她慘吞中共鐵拳反嗆：受夠了

大槻真希（左圖左、右圖中）上海演唱不到2分鐘，隨即熄燈、卡歌，工作人員上台拿走麥克風，並帶她下台。（圖／翻攝自X）

濱崎步「遭連拔2場」中國演出 大槻真希唱一半「被卡歌奪麥」趕下台！

中共當局對於演藝圈的整頓手段強硬，肆意拋出一句「不可抗力因素」就強制將活動臨時喊卡；日前適逢中日關係緊繃的敏感時間點，日本天后濱崎步原定於上海、澳門舉辦的演唱會接連遭到取消，她只能；歌手大槻真希登台演唱時，突然熄燈、中斷歌曲，工作人員上台不僅拿走她的麥克風，還請她下台離場。然而2026年初類似事件再上演，日本「動漫女神」中川翔子2025年9月生下雙胞胎男寶後，2026年初復出，原計畫將飛往中國上海，於3月18日（星期三）出席「LUXE ASIA 2026（亞洲旅遊大賞 2026）」活動，且早在2025年9月就公布該項行程。

不只濱崎步…日女星上海行遭「不可抗力」喊卡！她慘吞中共鐵拳反嗆：受夠了

日本「動漫女神」中川翔子產後復出，原定於3月18日出席中國上海活動，突然被取消。（圖／翻攝中川翔子IG、X@shoko_nkgw）

中川翔子上海演出突取消 「原因曝光」她怒嗆1句！

未料，本月19日經紀團隊突然在官方X社群帳號發文，宣布「由於不可抗力因素，中川翔子的演出已被取消。」，並向支持粉絲、歌迷道歉，並未說明確切原因。昨（20日）凌晨中川翔子疑似回應此事，發文簡短寫下「快受不了X了」抒發心情，雖然她未言明事由，但被外界認為與表演取消一事有關。





原文出處：不只濱崎步…日女星上海行遭「不可抗力」喊卡！她慘吞中共鐵拳反嗆：受夠了

更多民視新聞報導

日歌手上海演出遭「熄燈卡歌」 胡錫進搖頭「批1事」！

濱崎步2個月了還在氣！突洗版PO文「1句嗆爆中共」網朝聖

台男拿「退伍令」去中國蹭軍人免費！1句反殺小粉紅脫口：台灣不是…

