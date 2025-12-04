不只濱崎步！民進黨：中國輸出「文化恐怖主義」 海內外7大咖都曾受害

記者劉秀敏／台北報導

日本天后濱崎步原訂11月29日於中國上海舉辦演唱會，卻在演出前突遭取消，濱崎步最後面對空無一人的場館，仍展現專業精神將演出完成，引發熱議。民進黨中國部今（4）日表示，這並非單一事件，而是中共系統化「文化恐怖主義」的又一次卑劣行動，而整理過往新聞資料，包括李察吉爾、碧玉、Lady Gaga、何韻詩、張惠妹、張懸、周子瑜等海內外大咖都曾遭受中國打壓、封殺。

民進黨中國部發文指出，上週末，日本天后濱崎步的上海演出在開唱前突然被取消，同時，日本資深歌手大槻真希在上海萬代嘉年華演唱《航海王》名曲時，竟被現場熄燈強制中止。這並非單一事件，而是中共系統化「文化恐怖主義」的又一次卑劣行動，舞台在瞬間被審查鐵拳摧毀，這是赤裸裸的政治恐嚇「只要你被視為政治風險，我就能讓你從舞台上瞬間消失」。

民進黨中國部整理過往新聞資料發現，這不是偶發事件，這是中共運作了30年的跨國鎮壓系統。1993年，李察吉爾（Richard Gere）只因在奧斯卡為西藏發聲，就遭中國封殺至幾乎被好萊塢「消失」；2008年，冰島女歌手碧玉（Bjork），在上海高喊「西藏」，中共立即對其「依法調查」，並同步升高外國藝人審查。

2016年，Lady Gaga，因與達賴喇嘛會面，立刻被打成「外國敵對勢力」，在中國全面封殺；2016年，香港歌手何韻詩，被《環球時報》指控為「港獨、藏獨」後，法國品牌隨即取消演唱會，這已經是威權直接操控跨國企業作政治清洗。

民進黨中國部續指，而台灣藝人，遭受的更是長期、系統化、羞辱式的政治恐嚇：2000年，張惠妹唱中華民國國歌，被封殺13年；2013年，張懸在倫敦舉國旗，遭中國網軍圍剿；2016年，當年僅16歲的周子瑜在節目揮國旗，竟被逼拍「政治道歉影片」。

民進黨中國部強調，一個未成年少女必須向13億民族主義者低頭道歉，只為了「傷害中國人民感情」這種莫名其妙的罪名，實在荒謬至極。近年的發展更是荒謬到沒有底限，中共要求在中國發展的台灣藝人，必須定期轉貼「台灣必歸」政治口號，強迫表態效忠。在中國舖天蓋地的統戰攻勢下，藝人不再只是藝人，而是淪為被中共綁架的統戰棋子。

民進黨中國部指出，中共正將內部的審查制度外溢成全球政治武器，意在將世界拉進北京設定的言論邊界。從自我審查、企業屈服、平台跪下，到演唱會被消失，這是一套完整的寒蟬效應輸出機制。這些作為讓政治人物、國際倡議者、專家學者、藝人以及媒體工作者在行動前即自我審查、陷入心理恐懼。對中共而言，這種低成本操作的「預期受害」機制，是最具效能的政治武器。

民進黨中國部呼籲，近年來，中國的「長臂管轄」不只停留在外交與政治領域，更全面滲入文化、娛樂、企業與媒體。面對中共不斷擴張的文化恐怖主義，全球各界必須保持高度警覺。唯有以更堅定的意志與行動捍衛民主自由，才能徹底遏止紅色恐怖對國際秩序的侵蝕，阻絕極權恐怖在世界舞台上滋長。

