不只灑貝果！他曝好市多1調味料「隱藏吃法」 一票人大讚：鹹食都能搭

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多元、價格實惠，經常推出各式新品與知名品牌聯名合作，深受消費者喜愛。近日有一名網友分享，他在好市多購買一款調味料後，意外發現「隱藏吃法」，結果美味到讓他多吃了一碗飯，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，自己最近在中和店購入「貝果大蒜鹽」調味料。某次心血來潮，他將大蒜鹽拌入白飯中，沒想到味道出乎意料地好，讓他直呼：「原來這才是貝果調味料的正確吃法！多吃一碗飯都不是問題！」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言分享自己的創意吃法，「拿來烤青花椰超好吃，有秋天的fu～」、「加米酒醃鮭魚再烤或煎都很棒」、「早上撒在雞腿排上也很美味」、「這罐百搭，每天早餐都用它」、「鹹食都能搭，我還拿來當牛排鹽，或混無鹽奶油抹在法國麵包上也超香」。

不過，也有人抱持不同看法，「真的會鹹，別撒太多」、「我不太喜歡這款，買了只好想辦法用完，所以什麼都撒」、「味道偏重，建議少量使用」。

根據好市多官網資訊，「貝果大蒜鹽」主要成分包括白芝麻、烤洋蔥、烤大蒜、海鹽與黑芝麻。除了可灑在貝果上，還能作為多用途調味料，適合搭配酪梨吐司、沙拉、烤蔬菜等料理，應用相當廣泛。

