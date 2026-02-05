不只無人機丶無人艇 1.25兆軍購特別預算還要買數百部「機器狗」

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方規劃在1.25兆元軍購特預算中，採購20餘萬架無人機丶1000餘艘攻擊型無人艇，軍政人士今天透露，不只是無人機丶無人艇，還規劃採購數百部的「四足無人地面載具」(俗稱機器狗)，執行高風險區監偵丶戰場數據中繼及掛載武器交戰等任務。

此外，對於無人機採購數量為20餘萬架，而無人艇數量則是1000餘艘，兩者的數量比例相當懸殊，軍政人士說，無人機有相當高的比例是消耗品，當做是彈藥在用，數量需求很高，而無人艇則偏向是裝備，加上單價較高，數量因此相對較少，但在後續使用時，若評估有增加部署的需求時，國內已有快速量產的能量，可以隨時增產。

在機器狗部分，國內關注焦點過去大多放在無人機丶無人艇部分，其實，在去年11月於總統召開的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算說明會中，經濟部長龔明鑫就已表示，以整體國防產業而言，包括軍工產業，本身就是我國五大信賴產業重要的項目之一，其範疇涵蓋陸海空國防裝備，並延伸到太空和資安的新興領域。資安產業主要是由數位發展部來主政，而經濟部則負責國防產業的部分，聚焦於五項產業，包括偏向軍用的航太、船艦製造，偏向商用的無人機、船等無人載具、機器人(狗)，以及銜接國際建立供應鏈能量的衛星產業。

此外，副總統蕭美琴先前也曾參訪東元電機與義美公司，見到無人地上載具「機器狗」，期待未來軍民之間突破過去框架、加速跨域合作，持續與國際交流，讓無人載具在國防、災害應變，以及工業應用中發揮更大作用。

軍政人士說，當時雖然稱機器狗偏向商用，但軍事用途已是國際發展趨勢。他表示，1.25兆元軍購別預算中，會納入「機器狗」的角色。

他分析，隨著台海防禦重心轉向城鎮守備，傳統大型載具在狹窄街道及建築物內部難以施展，而機器狗具備以下三大關鍵功能：

一丶高風險區監偵： 機器狗能先行進入無人機無法飛越的建築、坑道或廢墟，透過 AI 自動感測系統將影像傳回後方，減少步兵傷亡。

二丶戰場數據中繼： 透過內建通訊鏈，機器狗可作為移動中繼站，將第一線數據與 低軌衛星 連結，確保指揮體系不斷鏈。

三丶掛載武器交戰： 根據規劃，部分型號可加掛輕型反甲火箭或機槍，配合軍備局兵工廠研製之精密戰鬥組件，直接參與肅清任務。

