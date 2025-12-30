不只煙火秀！義大砸7千萬元首座沉浸式遊樂設施登場、搶跨年商機

義大砸7 千萬元首座沉浸式遊樂設施搶跨年商機。資料照



搶進跨年商機！義大遊樂世界斥資新台幣 7,000 萬元，耗時18個月，百人團隊打造的全新沉浸式設施《魔幻空間》於 12 月 30日正式啟用，這是全台首度導入先進技術的遊樂設施，義大開發預估，跨年與農曆新年雙檔期將吸引超過20萬人次遊客到訪義大世界。

義大世界跨年煙火秀著稱全台，素有「北101，南義大」稱號，每年欣賞跨年煙火所帶動的人潮，是義大遊樂世界與義大世界購物廣場重要營收來源，而義大遊樂世界這次所推出的全新《魔幻空間》沉浸式遊樂設施，已被賦予全台跨年假期「最強吸客機」的高度期望。

近年來，義大遊樂世界積極投入資源於高端影像技術、互動系統與內容開發，希望突破傳統遊樂設施以「觀看」為主的限制，讓遊客成為故事的一部份，而斥資7,000萬元全新推出的《魔幻空間-亞特蘭提斯勇者啟航》，結合電影等級視覺特效、多感官回饋與即時互動，打造五面投影環繞場域，全面包圍遊客感官。

《魔幻空間》採用與熱門3A大作如《艾爾登法環》、《黑神話：悟空》、《駭客任務.覺醒》等相同的Unreal Engine 5引擎，栩栩如生地重現史詩級冒險，踏入劇場後，被來自前、後、左、右、地面等5面投影瞬間包圍，同步聲光特效、多層次感官刺激，讓故事從平面躍升為「親身體驗」的震撼娛樂，是Unreal Engine 5與AIGC的完美融合。

義大開發指出，傳統遊樂園多以機械式設施為主，但《魔幻空間》象徵台灣遊樂產業邁入「電影級沉浸體驗」的新階段，設施整合了即時臉部擬真演算，讓角色表情與肢體動作能與遊客產生互動，搭配 360 度音效環繞、臨場感受，打造出超越虛實的冒險體感。

即將在跨年黃金檔期亮相的《魔幻空間》，義大遊樂世界特別以古希臘神話為背景，設計原創IP故事，遊客將跟隨探險家Taliya潛入「遺落之海」，在失落的亞特蘭蒂斯文明中穿梭，不同於以往被動觀看，遊客將在設施中體驗「遠征場景推移的包覆感 」與「深海壓迫感」，是國內少見的具備高度臨場感的創新型設施，讓遊客不再只是觀賞故事劇情，而是能以第一人稱視角，「肉身」墜入亞特蘭蒂斯深海，體驗跨越時空的冒險旅程。

義大開發表示，在《魔幻空間》帶動下，看好跨年與農曆新年雙檔期將吸引超過20萬人次遊客到訪義大世界，未來義大遊樂世界也將與時俱進，持續投資原創內容與前瞻科技，打造更多能被親身經歷、反覆回味的沉浸式娛樂體驗，為台灣遊樂產業注入新的動能與可能性。

