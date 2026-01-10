不只營養午餐！蔣萬安布局「教育三箭」 教育界力挺

台北市長蔣萬安推動「營養午餐免費」政策後，引起全台縣市跟進，就連原先反對的台南市長黃偉哲最後也宣布跟進。日前，蔣也宣布「教育三箭」改革政策，內容包含「提升班導師待遇」、「增加專責行政人力」及「擴大教師心理支持」。（本報資料照）

台北市長蔣萬安推動「營養午餐免費」政策後，引起全台縣市跟進，就連原先反對的台南市長黃偉哲最後也宣布跟進。日前，蔣也宣布「教育三箭」改革政策，內容包含「提升班導師待遇」、「增加專責行政人力」及「擴大教師心理支持」，據了解蔣早在去年就已著手研擬改革政策，新政一出，也獲得教育界普遍肯定。

據了解，蔣萬安自去年9月開始，就親自召開多次跨局處會議，逐一盤點員額配置、預算可行性與校園行政程序等，並明確主張，營養午餐免費及教師權益改革必須要同步推出，才能同時照顧孩子與老師，改善整體的教育環境。

廣告 廣告

台北市立大學教育行政與評鑑研究所所長林信志表示，就營養午餐免費的政策來說，「不能把它當作是一個撒錢」，而是攸關教育基本權的保障。他指出，「營養教育是很重要的學習的前提，因為我們要讓小朋友得到充足的營養」，即便部分孩子可能會有偏食的情況，但透過政策設計，能確保讓孩子獲得穩定、充足的營養。

林信志進一步提到，若要關注哪一些孩子該補助、哪些孩子不該補助，就導師的立場而言，反而容易對孩子造成「貼標籤」的問題，在行政作業上也不易執行；因此，他認為，台北市透過全面性的作法，將營養教育納入改革的一環，「我個人是覺得是蠻好的」。

除了營養午餐免費政策，林信志另也提到，蔣市長推出「教育三箭」政策，確實穩定了許多教師的士氣。他指出，目前台北市在聘用老師上面臨人力困境，與居住及生活成本有關，因此，蔣萬安提出調整導師待遇的方向，他認為是非常正面的做法。

在增加專責行政人員人力方面，林信志也表達認同。他表示，校內行政工作龐大且非常辛苦，理應需要由專責人員來負責，而不是再由老師來兼任，容易加重教學現場的負擔；此外，老師的身心健康也同樣重要，此次的將老師諮商的次數由原本的6到10次，提高至8到12次，對老師來說，都是很實際上的支持。

更多中時新聞網報導

李千娜登鑽石舞台之夜展秀場風華

MLB》岡本和真選藍鳥 笑稱女兒指定的

黃河《只租不賣》打趣終於演正常人