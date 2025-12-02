不只猛男腹肌！台中2026消防月曆女義消拍攝時有喜「藏好運」
台中市發表2026消防形象月曆，集結13位警義消代言人，其中特別亮點是兩位女義消在不知懷孕情況下參與拍攝，目前皆已懷孕七個多月，為月曆增添滿滿好運。月曆除展現警義消形象外，更融入台中城市景點及防災教育元素，深受市民喜愛，吸引眾多民眾排隊領取。這次代言人包括9位警消及4位女性義消，展現消防救災工作的多元面貌，也傳遞防災防火知識。
台中市發表2026消防形象月曆，集結13位警義消代言人，其中特別亮點是兩位女義消在不知懷孕情況下參與拍攝，目前皆已懷孕七個多月，為月曆增添滿滿好運。月曆除展現警義消形象外，更融入台中城市景點及防災教育元素，深受市民喜愛，吸引眾多民眾排隊領取。這次代言人包括9位警消及4位女性義消，展現消防救災工作的多元面貌，也傳遞防災防火知識。
台中市一年一度的消防形象月曆經過精心選角、日常鍛鍊到選址拍攝，終於印刷出爐。2026年台中消防形象月曆共有13位警義消參與拍攝，包括9位警消和4位女性義消，他們在發表會上帶著救災設備，從封面到每個月份的形象代言人輪番走秀展示。台中市長盧秀燕在活動中幽默表示，每次發表完都擔心代言人被挖角，希望大家不要挖角。
月曆代言人中，有23歲的義消鄢筠芳，她18歲就加入義消行列，目前已是第五年，同時也是碩士班一年級學生。鄢筠芳表示，擔任義消讓她感到很有成就感，因為可以幫助大家。
此次月曆最特別之處在於兩位女性義消代言人——林于婷與同時擔任封面人物的吳怡珣，她們在拍攝時都不知道自己已經懷孕。吳怡珣表示，當時不知道自己肚子裡有寶寶，仍積極參與拍攝，這是一次很特別的經驗，帶著寶寶去拍攝形象月曆。吳怡珣目前在中興大學獸醫教學醫院擔任眼科醫師。盧秀燕形容，壓軸的12月代言人懷孕帶來好運，這是很棒的事情，2026年的形象月曆充滿好運。
台中市消防局表示，近幾年消防形象月曆非常受市民喜愛，發表會現場吸引許多民眾排隊領取。一位排隊民眾認為，以前的消防月曆形象好像只有猛男露身體，但現在包含很多女性消防員和搜救隊，顯示消防救難救災的多元樣貌被更多人看見。
市長盧秀燕強調，希望透過月曆讓大家注意到防災防火的知識。2026年版消防月曆不僅展現警義消形象，更融入台中城市景點和防災教育等元素，為城市注入溫暖正能量。
更多 TVBS 報導
讚蔣萬安「在野公共財」 楊植斗：可跨黨助選白營議員
轉運了！「4星座」2026迎人生巔峰 他事業一飛衝天發大財
輝達僵局轉機！新壽願第三方鑑價 蔣：全力爭取
艾康明生技爆高層內鬥！董座林志明被控「親自刪內帳」6億成謎
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 92
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 31
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 58
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 117
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 69
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 26
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 59
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 77
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 233
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
股市慘賠改買房！他見證台南「1字頭到5字頭」波段大紅利 5大選屋原則：只買預售長抱累積5間房｜好宅報報
在高鐵南來北往的通勤奔波生活中，65年次的科技業三寶爸張先生，用嚴謹數據與未來視角，搭配理性與經驗，5年前陸續布局台南高鐵特區預售案。他以自住需求作出發，鎖定3、4房產品物件，在第七波信用管制還未上路前便自我克制貸款比例、避開老屋，以防將來傳承到孩子手上屋齡過老，確保未來下一代能擁有品質與價值兼具的房產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前 ・ 21
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
中配錢麗遭廢止依親居留！她喊話台灣人「給中共1機會」網開噴了
政治中心／綜合報導中配議題在台持續延燒，過去才有中配亞亞、小微、恩綺等人，踩了紅線遭到移民署依法處分驅離出境，近日一名中配「錢麗」也被註銷台灣戶籍，隨後內政部再次跨部會審議後，決議廢止其「依親居留」和健保等福利，對此錢麗先是發文批評「綠色恐怖」，認為自己遭到迫害，表明會提出訴願維護權益，緊接著又發文控訴賴清德政府，並表示「請給中國共產黨一個在台執政機會」，讓網友傻眼吐槽：「怎麼會有那麼囂張的中配啊？」。民視 ・ 6 小時前 ・ 241
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 66