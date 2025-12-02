不只猛男腹肌！台中2026消防月曆女義消拍攝時有喜「藏好運」

台中市發表2026消防形象月曆，集結13位警義消代言人，其中特別亮點是兩位女義消在不知懷孕情況下參與拍攝，目前皆已懷孕七個多月，為月曆增添滿滿好運。月曆除展現警義消形象外，更融入台中城市景點及防災教育元素，深受市民喜愛，吸引眾多民眾排隊領取。這次代言人包括9位警消及4位女性義消，展現消防救災工作的多元面貌，也傳遞防災防火知識。

台中市發表2026消防形象月曆，集結13位警義消代言人，其中特別亮點是兩位女義消在不知懷孕情況下參與拍攝，目前皆已懷孕七個多月，為月曆增添滿滿好運。月曆除展現警義消形象外，更融入台中城市景點及防災教育元素，深受市民喜愛，吸引眾多民眾排隊領取。這次代言人包括9位警消及4位女性義消，展現消防救災工作的多元面貌，也傳遞防災防火知識。

台中市一年一度的消防形象月曆經過精心選角、日常鍛鍊到選址拍攝，終於印刷出爐。2026年台中消防形象月曆共有13位警義消參與拍攝，包括9位警消和4位女性義消，他們在發表會上帶著救災設備，從封面到每個月份的形象代言人輪番走秀展示。台中市長盧秀燕在活動中幽默表示，每次發表完都擔心代言人被挖角，希望大家不要挖角。

月曆代言人中，有23歲的義消鄢筠芳，她18歲就加入義消行列，目前已是第五年，同時也是碩士班一年級學生。鄢筠芳表示，擔任義消讓她感到很有成就感，因為可以幫助大家。

此次月曆最特別之處在於兩位女性義消代言人——林于婷與同時擔任封面人物的吳怡珣，她們在拍攝時都不知道自己已經懷孕。吳怡珣表示，當時不知道自己肚子裡有寶寶，仍積極參與拍攝，這是一次很特別的經驗，帶著寶寶去拍攝形象月曆。吳怡珣目前在中興大學獸醫教學醫院擔任眼科醫師。盧秀燕形容，壓軸的12月代言人懷孕帶來好運，這是很棒的事情，2026年的形象月曆充滿好運。

台中市消防局表示，近幾年消防形象月曆非常受市民喜愛，發表會現場吸引許多民眾排隊領取。一位排隊民眾認為，以前的消防月曆形象好像只有猛男露身體，但現在包含很多女性消防員和搜救隊，顯示消防救難救災的多元樣貌被更多人看見。

市長盧秀燕強調，希望透過月曆讓大家注意到防災防火的知識。2026年版消防月曆不僅展現警義消形象，更融入台中城市景點和防災教育等元素，為城市注入溫暖正能量。

