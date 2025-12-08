不只獅鷲能用 F-35A戰機整合「流星」飛彈 完成地面測試

〔記者陳治程／綜合報導〕近期在國際市場上很搶手的瑞典「獅鷲」戰機，日前由巴西空軍順利完成「流星」空對空飛彈實測，驗證該機超視距接戰能力；該武器的原廠歐洲MBDA集團5日更宣布，其與美國洛馬集團展開合作，並就F-35A戰機、「流星」飛彈進行一系列地面整合測試，可望進入飛行測試，進一步使該機的歐洲使用國獲得新打擊選項，提升空戰優勢。

MBDA集團5日新聞稿指出，這項里程碑發生在美國空軍的愛德華空軍基地(Edward AFB)，當時以一架F-35A戰機機腹的內置彈艙，成功驗證「流星」空對空飛彈的掛載可行性，確保彈艙空間、管線，以及地面振動測試的運作安全性等參數合乎規範，為後續升空的飛行測試奠定基礎。

廣告 廣告

值得一提的是，該彈日前才由巴西空軍的JAS 39E戰機完成測試，成功發射一枚同型彈，驗證「獅鷲」搭配「流星」的超視距作戰能力。

由MBDA集團研發的「流星」中程空對空飛彈，全長3.7公尺、重量190公斤，最大射程可逾200公里，可謂當今最先進的視距外(BVR)飛彈之一。根據官方資訊，該彈採固態沖壓火箭推進器、具主動雷達尋標器，除有範圍更廣的接戰「不可逃脫區」(No Escape Zone)外，其可雙向傳輸的資料鏈還可共享資訊，建構網絡化作戰能力。

截至目前為止，「流星」飛彈已可整合至「颱風」(Eurofighter Typhoon)、「飆風」(Rafale)、「獅鷲」(Gripen)等歐系戰機，而美製的F-35A/B戰機也分由美、英兩國分別推進測試中，未來更有望整合至南韓首款國造戰機KF-21「獵鷹」上，使更多使用國獲得高度優勢的空對空武器。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「台灣之盾」有哪些家族成員？ 一張圖表帶您解析

高度敵意！中國殲-15雷達照射日本F-15 日方連夜強烈抗議

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

遼寧號J-15戰機「射控雷達」鎖定日機 東京急召中國大使抗議

